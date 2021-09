Morena Rial siempre se sintió muy libre con su cuerpo y no tiene problemas en mostrarlo en Instagram y esta última semana, hizo una serie de publicaciones con respecto a su transformación física luego de una serie de cirugías que se realizó recientemente.

La hija del periodista Jorge Rial que nunca se calló la boca cuando la criticaron por exponerse, se sometió a un bypass gástrico en 2016.

"A las pruebas me remito", escribió Morena Rial en las historias que publicó donde posó sin remera para mostrar cómo quedó su abdomen, tras la intervención realizada por el cirujano plástico Diego Ordenes.

"Me hice un par de cosas: la panza, la cola, los brazos y las piernas. Igualmente, me falta una cirugía un poquito más adelante para terminar con todo", explicó More en uno de los tantos posteos.

.

"En noviembre voy por la segunda parte", reveló la hija de Jorge Rial que en 2016 se hizo la cirugía de by pass gástrico. El cirujano de Rial replicó las historias en la misma red social y escribió: "Esas curvas ya se ven", añadió.

El posteo de Morena Rial en su historia de Instagram.

El nuevo espectacular tatoo de Morena Rial en su pecho y abdomen

Feliz por su nueva figura, More Rial decidió hacerse un nuevo tatuaje que va desde su pecho y llega hasta casi el ombligo y en este diseño que recibió muchos elogios de sus seguidores, sumó un piercing microdermal.

.