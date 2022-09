Desde el año 2015, la Semana de Concientización y Prevención de la Muerte Súbita nació como una campaña para visibilizar una problemática que se da de forma repentina, y que en Argentina afecta a 40 mil personas al año.

Según datos aportados por el Ministerio de Salud de la Nación, en el país existe un caso de muerte súbita cada 1000 habitantes por año. Además, de forma anual se registran más del 70% de los casos producidos en el ámbito extrahospitalario.

En esa sintonía, el médico pediatra y exdirector del Hospital Garrahan, Carlos Kambourian, dialogó con cronica.com.ar y explicó que la detención abrupta de la funcionalidad del corazón, y secundariamente del aparato respiratorio, suele suceder en la mayoría de los casos en los adolescentes y niños recién nacidos.

Cabe recordar que la iniciativa impulsada por la Fundación Cardiológica Argentina, desde hace siete años, establece que del 21 al 27 de agosto sea la fecha indicada para que la población tome conciencia de la situación, y que la sociedad se sume al conocimiento de maniobras fundamentales de Reanimación Cardiopulmonar Básica (RCP) y el uso de desfibriladores externos automáticos (DEA).

Por este motivo, y en relación a las enfermedades que podrían causar el deceso repentino, el especialista sostuvo que "las cardiopatías congénitas son las que en mayor medida pueden causar una muerte súbita". En concordancia con esto, muchas de las veces en el que se analiza el cuerpo del fallecido súbitamente, el médico resaltó que "los resultados de las autopsias marcan una funcionalidad de los órganos de manera normal".

Kambourián estuvo al mando del Hospital Garrahan hasta el año 2019

"Hasta, inclusive, aquellas personas que llevan adelante una vida saludable pueden padecer una muerte súbita, porque uno nunca sabe que tiene una enfermedad o no sabe que puede suceder", ratificó Kambourian. Además, explicó que en el 90% de los casos la muerte súbita "no tiene causa y es simplemente el corazón que se detiene", aunque tampoco puede descartar alguna enfermedad cardíaca subyacente.

El Ministerio de Salud nacional aportó datos en base a una de las claves para sobrevivir a una muerte súbita con el uso de desfibriladores, que dentro de los 3 a 5 primeros minutos del colapso puede producir hasta un 70% de supervivencia. "Si uno tiene las herramientas y está presente en el momento, se puede revertir la situación", sostuvo Kambourian.

La importancia de detectar a tiempo enfermedades cardíacas



En su carrera como pediatra, Kambourian explicó que estuvo involucrado con la denominada muerte súbita, y transitó por diversas situaciones en las escuelas, por su actividad laboral. En ese sentido, afirmó que gracias a los aptos físicos, pudo detectar a tiempo enfermedades cardíacas congénitas en niños y así resguardar sus vidas.

"Yo iba a las escuelas y detecté muchas cardiopatías congénitas y eran chicos que no pudieron hacer deportes competitivos y eso probablemente le haya salvado la vida". Aún así, sostiene que "la sociedad todavía no es consciente de la situación grave y compleja" ya que en ciertos casos, "familiares de alumnos me han pedido aptos médicos o hasta se sabe que en algunos casos llegan a comprarlo".

El reconocido pediatra puso el foco en la detección de enfermedades cardíacas a una temprana edad (instagram)

Por ende, repudió tal acción ante la gravedad e inconsciencia de un sector de la sociedad y que "justamente con el apto físico se pueden encontrar indicios de alguna enfermedad, por ejemplo a través de un electrocardiograma".

Es por eso que el reconocido médico aconsejó a los padres a que lleven a sus hijos a realizar los fundamentales chequeos médicos necesarios, previo al inicio de clases o antes de la educación física. "Con los estudios se detectan muchas enfermedades, y uno puede adaptar el ejercicio a esa patología y así evitar una muerte súbita", agregó.





Entrenamiento de RCP obligatorio en todo el país





La cartera de Salud nacional detalla a la maniobra de emergencia de Reanimación Cardiopulmonar Básica (RCP) como la técnica de "aplicar presión rítmica sobre el pecho de una persona que haya sufrido un paro cardiorrespiratorio para que el oxígeno pueda seguir llegando a sus órganos vitales".

"Parece una frase hecha pero es una realidad que el RCP salva vidas. Simplemente poniendo una mano en el pecho y soplando sobre una boca y una nariz salvas una vida, y esa vida puede ser la de tu hijo", afirmó Kambourian.

El reconocido médico contó que con la técnica del RCP "puede reanimarse a un paciente, a un vecino o un familiar que puede sufrir una muerte súbita". En tanto, marcó la importantancia de "generar entrenamientos de RCP para toda la sociedad, desde niños hasta ancianos, todos tienen que conocer". "Saber RCP es la clave para evitar las muertes súbitas o intentar reanimarlas", agregó.

A modo de consejo, Kambourian abordó las claves para una correcta y adecuada política sanitaria enfocada a evitar o prevenir un deceso repentino: "Con políticas de Estado que tengan estrategias de entrenamiento en RCP obligatorio, con desfibriladores cardíacos distribuidos en los barrios de cada lugar de la Argentina, y por supuesto con chequeos médicos, se puede evitar una muerte súbita".