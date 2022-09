El automovilismo argentino está de luto por la triste noticia del fallecimiento de Carlos Alberto Pairetti, una leyenda del TC que falleció este lunes a la madrugada a los 86 años en una clínica de la ciudad bonaerense de Pergamino, afectado por deficiencias respiratorias y cardíacas.

Sin embargo, el carismático hombre que supo llegar a la gloria en 1968 con el recordado Trueno Naranja, el único sport prototipo que se consagró en la octogenaria categoría, también se convirtió en un personaje popular cuando trascendió lo deportivo y fue pionero en ser la cara visible de diversos productos.

De esta manera, el histórico piloto que fue uno de los primeros en ser un corredor contratado por una terminal y cuyo profesionalismo lo llevó a cambiar de Chevrolet a Ford de la noche a la mañana como si un futbolista que pasa de Boca a River, pasó a ser un ídolo similar a un "rock star" del deporte nacional de hace 50 años.

En 1968 fue campeón del TC con el mítico Trueno Naranja.

“En 1970 participé en Siempre te amaré, donde lo doblé a Sandro, quien interpretó a un piloto. Pero él se enganchó mucho, le gustaba la velocidad y hasta llegó a manejar el auto de carrera, un sport prototipo y lo terminó volcando en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia. Me hice muy amigo de Sandro y él me dio tanta manija que me terminé enganchando con la actuación. Fue culpa suya (risas). El director de esa película era Leo Fleider y él me ofreció hacer “Piloto de pruebas”. Allí hacía de mí mismo. También lo doblé a Ricardo Bauleo, quien era mi hermano en el film”, había revelado en una entrevista con Infobae.

Sin embargo, eso no fue todo en la carrera de Pairetti, que también intento, pero sin éxito en ese caso, correr las 500 Millas de Indianápolis en 1970.

A pesar de que no logró destacarse, ello le abrió las puertas para ser el solitario argentino que compitió en las 300 Millas de Rafaela en 1971 en el mítico óvalo santafesino (es más largo que el de Indianápolis).

Aquella fue la única visita de la IndyCar al país y la primera vez que la divisional estadounidense corrió en el exterior. Su trayectoria se completa con su paso a nivel local e internacional en Sport Prototipos, el Turismo Nacional, Fórmula 1 Mecánica Argentina (F-1 MA) y hasta creó una categoría, el extinto Club Argentino de Pilotos.

En 2021, el Concejo Deliberante de Arrecifes declaró “Ciudadanos Ilustres” a sus hijos dilectos Carlos Alberto Pairetti, Néstor Jesús García Veiga, y los desaparecidos Rubén Luis Di Palma y Carlos Marincovich, conocidos como el “Póker de Ases”.

Su familia confirmó el fallecimiento

El ex campeón de Turismo Carretera de 87 años se encontraba internado en el Hospital Santa Francisca Romana de Arrecifes, donde transitó sus últimas horas de vida.

El Paire tuvo una neumonía bilateral con la que ingresó hace poco más de un mes al Hospital Municipal de Arrecifes, y luego fue trasladado a un nosocomio de Pergamino. Hace un tiempo, el integrante de la “Cuna de Campeones” de Arrecifes también había superado un ACV.