Cómo será la venta de entradas para la exhibición que Franco Colapinto hará en Buenos Aires.

El desembarco de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires ha despertado una tremenda expectativa entre los fanáticos del automovilismo y los amantes de los deportes. La exhibición no solo permitirá ver de cerca un monoplaza de la Fórmula 1,sino que la organización, además, generará una serie de actividades para el público que esté interesado en acercarse a las calles de Palermo.

El evento, que se desarrollará el domingo 26 de abril sobre un circuito urbano especialmente diseñado para esta ocasión, apuesta a convocar a muchas personas y mezcla un formato de acceso libre y simple, con otras cuestiones que están dispuestas para aquellos que busquen algo adicional.

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CÓMO SERÁ EL PROCESO DE VENTA DE ENTRADAS

El proceso de venta se dividirá en dos instancias. La primera será una preventa que comenzará el 6 de abril a las 16:00, dirigida a usuarios que utilicen tarjeta de "Mercado Pago", quienes, además, podrán financiar la compra en hasta tres cuotas sin interés.

Al día siguiente, el 7 de abril a la misma hora, se abrirá la venta general con todos los medios de pago habilitados. Esta etapa permitirá el acceso a la totalidad del público interesado en asegurarse un lugar.

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma de Enigma Tickets. Aunque todavía no se difundieron los valores de cada sector, se espera una estructura de precios variada. En paralelo, las experiencias premium como accesos Hospitality o recorridos por boxes serán gestionadas por Bigbox Argentina, que centralizará este tipo de propuestas exclusivas.

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Sectores disponibles y qué ofrece cada experiencia

El esquema del evento contempla diferentes alternativas para el público. Por un lado, habrá zonas de acceso gratuito distribuidas a lo largo del recorrido, lo que permitirá disfrutar de la exhibición sin necesidad de adquirir entradas.

También se dispondrá una "Fan Zone" con actividades recreativas, presencia de marcas y espacios interactivos, pensados para complementar la jornada más allá de la acción en pista.

Para quienes prioricen la visibilidad, se instalarán tribunas con ubicaciones estratégicas sobre el circuito, ideales para seguir de cerca cada tramo del recorrido que hará el representante criollo en la Máxima categoría del automovilimo.

Con esta propuesta, la exhibición del Nene busca replicar el formato de los grandes eventos internacionales, en los que se combina la cercanía del público con las opciones más sofisticadas.