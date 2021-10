El marido de la abogada Ana Rosenfeld falleció por una complicación en un cuadro de coronavirus tras permanecer internado más de un mes en Miami, Estados Unidos, lugar donde había viajado con su mujer para disfrutar de unas vacaciones junto a sus nietos. La noticia la dio a conocer su hija.

“Viviste como cualquier persona en el mundo quisiera vivir. Disfrutaste mas de lo que se podía. No te privaste nunca de nada. Formaste la familia que todos queremos formar. Viviste como pocos y luchaste como ninguno. El que todo lo puede y todo lo sabe. El que admiro más que a nadie en el mundo. Deseo que el mundo entero pueda tener un papá como lo tuve yo”, escribió la joven en un mensaje de despedida.

Frydlewski estaba internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

En tanto que uno de los primeros famosos en expresarse sobre el deceso de Frydlewski fue el coductor de Los Ángeles de la Mañana, Ángel De Brito, quien señaló: Lamentablemente falleció Marcelo, un hombre simpático, cariñoso y siempre a favor. Un abrazo enorme para @AnaRosenfeldOk y sus hijas Pamela y Stefi. Y a todos sus seres queridos. #QEPD

Frydlewski estaba intubado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Su esposa, Ana Rosenfeld días atrás había escrito: “Alguien me dijo hoy que el 99% depende de Dios y que el 1% depende de vos, peleá con fuerza por ese 1%, que te estoy esperando mi amor”.

“Cada vez que le hago escuchar un mensaje de los nietos siento que su corazón sonríe. Aprendí a decir un día a la vez. Seguimos rezando más fuerte que nunca”, fue el último mensaje que publicó la letrada hace un par de días en su Instagram. Y que, por supuesto, recibió miles de comentarios cariñosos por parte de sus amigos y conocidos.

La semana anterior, en tanto, Rosenfeld había publicado una foto de Marcelo en bata de baño que decía: “Sigo dormido. Sé que rezan por mí y me acompañan a salir del estado crítico en que me encuentro. Los médicos están haciendo todo lo que tienen a su alcance. Siento que es Dios quien los guía en sus decisiones. Confío en ellos, en sus oraciones, en mi familia y en Dios por encima de todo. Perdón que Ana no pase un parte diario de mi estado de salud. Nada nuevo que contar hasta que me despierten”.

Si bien todavía no se sabe nada con respecto al velatorio de Frydlewski, la familia ya se habría encargado de hacer las averiguaciones correspondientes como para realizar el traslado de su cuerpo a la Argentina, para así poder darle el último adiós.