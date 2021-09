Este jueves, desde Presidencia emitieron un comunicado confirmando que la primera dama, Fabiola Yáñez, está embarazada de diez semanas. Si bien se trata del primer hijo de la periodista, es el segundo de Alberto Fernández ya que anteriormente fue papá junto a su ex esposa, Marcela Luchetti.

El 16 de diciembre de 1994, nació el primogénito, un varón al que nunca le gustó su nombre. Hace poco más de un mes, a sus 26 años, hizo un cambio drástico en su vida y se convirtió en una de las primeras personas en obtener su DNI no binario. Gracias a esto pasó a llamarse oficialmente Tani Fernández Luchetti, un apócope de su nombre original y por el cual ya lo llamaban sus seres queridos.

Tani Fernández, una de las primeras personas en Argentina en tener su DNI no binario.

Llegó al acto de asunción de su padre junto a su novia, vestido de traje y corbata, con una bandera del orgullo LGBT en el bolsillo del saco. "No me gusta definirme. No es una obligación tener que definir tu género o tu sexualidad, creo que se le pone un peso muy grande y que termina generando confusiones. Cuando me preguntan si soy hombre, mujer, bisexual, respondo que mis relaciones son con hombres, mujeres, cis, trans, no binarios, no es algo que sienta que me defina como individuo. Hay días en los que me siento más mujer que hombre y hay días en los que me siento mucho más hombre", reveló en Caja Negra.

Quién es Dyhzy, la drag queen

Siempre se mostró como alguien de bajo perfil, pero al asumir su padre la presidencia en el 2019, comenzó a captar mucha atención, sobre todo en su faceta de 'Dyhzy'.

'Dyhzy', la faceta drag de Tani, que ahora se dedica a la música (Instagram).

"Para mí el estar montada no es un personaje. Es otra forma de vivir mi vida y las cosas que me gustan. Me encanta maquillarme, usar tacos. Estoy cómodo con mi cuerpo y no le doy peso a las palabras. A lo drag ahora lo quiero llevar por el lado de la música", aclaró sobre su aspecto personal.

Cómo se enteró Alberto Fernández de que su hijo era "gay"

Tani explica que antes de llegar a ser quien es en la actualidad, pasó por un proceso muy importante de autodescubrimiento. "A mí me costó mucho salir del closet porque mis viejos son católicos. En mi laburo no tenía compañeros gays o trans. Fui a un colegio católico y a mí la religión me metió palos en la rueda, me metió miedo. El haber tenido formación religiosa me mató. Fueron años de miedo. A los quince me cambié a un colegio laico", detalló.

Dyhzy muestra en su Instagram sus producciones de fotos.

Pese a haber salido del closet, mantuvo durante años una relación con la fotógrafa Natalia Edith Leone. "Mi salida del closet fue rara porque me pasaban cosas con chicos y chicas al mismo tiempo. De hecho salí del closet y después estuve cuatro años en pareja con una chica. Por suerte no me tocaron padres homofóbicos, pero sí padres que se preocupaban. Fue un shock para mi mamá, le costó entender que yo era la misma persona y que no había cambiado. Esto pasó en el año 2014, que si bien parece cercano, no lo es tanto en materia de militancia y de derechos".

Su salida del armario con su papá fue muy diferente. "A mi viejo se lo dije en el auto. Estábamos discutiendo, yo me había mandado una cagada, no me acuerdo qué, pero creo que había perdido las llaves de la casa. Él me preguntó que qué tenía que ver que yo fuese gay, que no le importaba lo que hiciera en mi vida privada, pero sí quería las llaves. Mi familia me acompañó muy bien", recordó entre risas.

En lo que respecta a su futuro, en varias ocasiones ha recalcado que no le interesa la política, aunque siempre va a militar por los derechos sexuales. "Tengo muchos amigos que sufrieron el 'qué me está pasando'. Yo eso lo sufrí a los 18 y lo resolví con las herramientas que tuve. Siempre pienso que si mi historia o todo este quilombo sirve para que alguien la esté pasando un poco mejor, es importante", sentenció.

