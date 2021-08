La actriz Nancy Dupláa reveló que "va a ser inevitable que Pablo se dedique a la política, y lo acompañaremos aunque no es lo que yo elegiría. Pero si quiere ser Presidente lo mato, yo cada vez quiero ponerme menos tacos, imaginate que me cuesta ir a los Martín Fierro, a mí que no me hagan trabajar, ja".



Estas palabras las pronunció en diálogo con Marcela Coronel en su programa "Mientras tanto", el cual se emite de lunes a viernes de 14 a 18 hs. por Mucha Radio FM 94.7.

Allí, quien ahora interpreta a una fiscal en la serie de ficción el Reino, de Netflix, recordó que su esposo Pablo Echarri, "viene haciendo política hace muchos años en SAGAI, ocupa un puesto muy importante en cuanto a ir mejorando el sector. Cuando él fue a hablar con Néstor le puso el cuerpo al pedido por la propiedad intelectual".

.

"Es hermoso, yo no tengo dudas de que si él se va a dedicar a la política se va a dedicar desde ahí. Pero es un campo minado la política en este país. Con los medios de comunicación y la justicia de la mano", comentó más tarde y agregó: "Es una lucha muy desgastante porque tienen todas las almas para hacerte caer. Energéticamente te genera estar rosqueando todo el tiempo y es fuerte, cuesta cortar".En esta línea sostuvo que: "Por supuesto que si es una decisión de él lo vamos a acompañar, pero no es lo que yo elegiría acá en Argentina. Él lee muchísimo y tiene un profundo deseo de mejorar la vida de los que peor la pasan."No sé dónde lo veo. Hay algo del barrio, de lo social, la tiene muy clara. Le veo mucha capacidad. Sabe de números, de economía, se ha informado mucho", dijo Duplaá y luego bromeó: "Si quiere ser presidente lo mato. Yo cada vez quiero ponerme menos tacos. Primera dama me mato, me cuesta ir a un Martín Fierro. A mí que no me hagan trabajar. Es una responsabilidad que te viene de arriba también. No se puede programar nada para adelante".

.

El Reino: serie de Netflix

"No me ofende que el personaje despreciable de Joaquín Furriel en 'El Reino' trate al mío de 'gordita'. Pero cuando pasábamos la escena lo puteaba. En vez de gordita podría haber dicho forra", recordó sobre su último trabajo y subrayó que "Hicimos una rueda de prensa previa al estreno de 'El Reino', vimos los 8 capítulos para que nos ayude en las entrevistas.

Se largó, con mucha repercusión por suerte. Cuando estás adentro perdés perspectiva de lo bueno y lo malo. Es un tema incómodo, oscuro, no es para cualquiera, Yo soy de ver cosas más light. Y pegó".



Además, durante la entrevista con Coronel en el citado medio confesó: "Me parece que lo que más disfrutó la gente es volver a ver a esos actores argentinos de tanta envergadura. Es una fiesta. Yo que soy re cholula de mis compañeros cuando lo vi por primera vez dije wow, está este, está esta. De Mercedes Morán era re mal cholula".

.

Sobre su incorporación al elenco dijo: "Yo le digo que no a lo que no me resuena. Me llamó Marcelo Piñeiro, y lo escribía con Claudia, que había leído dos libros de ella. Pablo participó en Las viudas de los jueves. Es la vida de una fiscal que persigue la verdad, con todo lo que eso significa. La verdad está muy vapuleada. Y está dentro del mundo de la justicia siendo mujer. Y realmente quiere cambiar las cosas. Primero quería tener un bebé, y después busca la verdad. Todos esos ambientes. No me dio miedo, ni lo pensé. Yo digo siempre lo que siento. Tengo una inconciencia. No me dio miedo. Era un mundo que de alguna manera lo conocía, por los policiales que había hecho. Era una energía linda".

Por último dijo entre risas: "como Los Chalchaleros, siempre digo que es mi último trabajo. Siempre hay alguno que pone el ojo en vos y sabe que le podés imprimir cierta energía, cierto color. Tengo esa facultad, y con los años demostré ciertas capacidades para ciertos personajes. Y tengo la suerte de que me siguen convocando".