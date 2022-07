Se aproxima el inicio de una nueva edición de Gran Hermano y la producción que estaba en busca de cobre encontró oro con las postulaciones de las personas que quieren entrar a la casa más famosa del país.

A través de distintos clips de presentación, hay varios personajes, desconocidos aún por la farándula argentina, que buscan hacerse conocidos con la viralización de sus materiales, pero hay uno que logró destacarse por sobre los demás.

Se trata de Federico Acosta, el joven novio de Guido Süller, que grabó un video para anotarse en el programa. El propio arquitecto fue el que hizo de camarógrafo de su pareja, en la habitación que comparten.

Federico, el joven novio de Guido Süller.

El video para el casting de Gran Hermano del novio de Guido Süller

Desde la intimidad de la habitación que comparte con Guido, Federico se presentó frente a la cámara y dio sus argumentos de por qué quería entrar a la casa de Gran Hermano.

Entre las sábanas de la cama se lo puede ver al joven de tan solo 22 años mientras se lanza al mundo de los mediáticos, dando detalles de su vida personal.

El joven contó que es barbero, bachero y mozo, y que quiere ser conocido en el mundo del espectáculo.

“Tengo 22 años y soy de Zárate. Tengo 6 hermanos. Soy el segundo. Vengo de una familia muy humilde y trabajadora como yo, por eso soy muy buscavida. En sí, en la vida siempre quise ser famoso, de alguna manera”, comentó.

“La vida me llevó a conocer a un famoso con el cual estoy en pareja, que es Guido Süller. Si la vida me llevó a conocer a él por algo será. ¿Qué puede pasar? No sé, pero hace cuatro años que estamos en pareja nosotros”, dijo.

El incipiente mediático explicó que no le importa la diferencia de edad que se lleva con su pareja: él tiene 22 años y Süller, 61. “Nos llevamos bien”, lanzó.

Luego, habló de las personas que cuestionan su relación con el famoso y que lo juzgan: “Mucha gente me criticó, que soy oportunista, o gato, o todo junto. La verdad, me importa muy poco. A él también, así que eso es lo que vale. Total, que hablen, bien o mal, pero que hablen”.

La estrategia del novio de Guido Süller para ganar Gran Hermano

Fede Acosta tiene una idea muy clara de cómo va a jugar si logra tener la oportunidad de entrar a la casa de Gran Hermano y no dudo en hacerla pública.

“Mi estrategia de juego sería simplemente ser yo. Ahí es un reality, un juego. Todos van por algo: ganar. Nadie es amigo de nadie”, comentó el joven en el video.

Luego, fue terminante con respecto a cómo se pararía frente la dinámica competitiva. “Si voy, quiero ganar y voy a competir, sea si tengo que eliminar a alguien, porque alguien seguramente si me quiere eliminar, lo va a hacer. No voy a tener piedad en eso”, cerró.