"Ojalá que puedas perdonarte a ti mismo, lo vas a necesitar”, escribió Antonella Olivera, la hija de Natacha Jaitt, en una carta que compartió en redes sociales dirigida al policía que habría filtrado las imágenes del cadáver de su madre, a poco más de cumplirse tres años de su muerte.

Desde España, donde Olivera vive actualmente, publicó una misiva en la que expresó el dolor que sintió por la pérdida de su madre, y por las posteriores fotos del cadáver que se habrían difundido por responsabilidad de Walter Daniel, el agente policial.

“La verdad que no necesito tu perdón, no me interesa en estos momentos de mi vida escuchar salir de tu boca la palabra perdón. Ojalá que puedas perdonarte a tí mismo, lo vas a necesitar”, comenzó la carta con dolor.

Y siguió: “Tampoco te deseo que vivas toda la mierda que nosotros sufrimos, hablo por mi hermano menor (Valentino Yospe) y yo, ni siquiera la mitad de lo que vivimos por tu ‘morbo’. No te deseo que estés tres meses en tu cama, sin poder salir de la depresión, vergüenza, tristeza y demás pensamientos que invaden e invadieron mi cabeza por tu culpa".

“Tampoco te deseo que no puedas dormir por las noches o te levantes con pesadillas por tener ‘esa imagen’ imborrable. Por supuesto que mucho menos deseo que te quedes sin trabajo, aunque debería ser lo más justo por tu mal accionar, nosotros también perdimos muchas oportunidades laborales, se puede salir... Por supuesto y mucho menos deseo que asesinen a tu vieja, no creo que pagar con la misma moneda sea justo. Mucho menos deseo que muestren fotos de tu hijx, con todo respeto si tenés criaturas, muertx en la escena del crimen”, escribió contundente y dejó en claro que “todo eso” fue lo que ella y su familia pasaron tras el accionar irregular del policía: “No te deseo nada de lo que nos hiciste sufrir”.

Además destacó que por su labor, el debía ayudar: “Aquella escena del crimen que, por tu carácter de oficial de seguridad de la Provincia debías proteger, cuidar y mantener en privacidad para respetar la privacidad de mi vieja muerta e incluso ayudar al caso, te cagaste en mi familia y la utilizaste para para alimentar tu ego y ser el primero en ‘tener esa foto’”.

“Por supuesto que vos no la mataste, pero sí me ‘asesinaste’ a mí y mi familia. Violaste el respeto por mi familia, la privacidad de mi mamá sin vida, destruiste la psiquis de mi persona, tanto como la de mi hermano menor, mi tío y todos aquellos que amábamos a Natacha como persona”, agregó en uno de los tramos más contundentes de su carta y reiteró que no le desea ningún mal: “Quiero estar libre de cargas, simplemente estoy convencida de que la vida, ahora sí, que conocemos tu nombre, apellido y persona, el universo se encargará de devolverte un pedacito de todo el mal que nos hiciste”.

“Quizás vos por tu cabeza de tortuga no tenías conocimiento del mal que ‘podrías’ generar, sos policía, no sos ningún boludo, no tengo que explicarte que esas fotos son privadas, que es ilegal reproducirlas, que estás violando la privacidad y complicando una causa muy importante. ¡Sos quien nos tiene que cuidar carajo! ¿En que mundo vivimos si los que nos deben defender y pagamos por ello, nos ensucian la vida y son parte del círculo mafioso?”, siguió.

La joven que desde hace un año vive en Europa, dijo que lo ocurrido con su madre fue crucial para tomar la decisión de irse: “Hoy por tu culpa y mi trauma, estoy viviendo en España, con asistencia psicológica, lejos de mi Argentina querida, de mis amigos de mi infancia, de mi familia, mi abuela, mi papá y de mis hermanos. Me tuve que ir a vivir una historia diferente, lejos de toda esa oscuridad que generaste por tu ‘mal accionar’. Sos un pedacito de ese porcentaje que inclinó mi decisión de alejarme de mi país. Sos una parte oscura de mi vida, un engranaje fundamental para el morbo nacional y la desquicia social que se formó tras tu ego”.

El texto lo había escrito desde hace tiempo pero decidió hacerlo público en las últimas horas cuando salió a la luz la identidad del policía: “Por suerte hoy ya sé a quién dedicársela. Es muy importante que se siga hablando y trabajando por la causa ‘Natacha’, que se sigan esclareciendo las causas de su muerte y que se haga justicia... Para todos los que tienen causas pendientes, para todos los que utilizaron una fotografía privada para el morbo social y nacional, hoy les dedico esta carta. Yo estoy con ustedes, estoy con mi pueblo y mi mamá que siempre me acompañará y jamás me dejará sola”.

“Justicia por Natacha Jaitt. Justicia por todas las mujeres asesinadas. Justicia por todas las difamaciones e injurias policíacas. Te amo, mami”, concluyó la carta.