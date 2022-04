A pesar de estar transitando la época otoñal en nuestro país, en las próximas horas se desarrollará en algunas regiones un hecho inusual, y que las temperaturas podrían elevarse hasta los 40 grados.

Mauricio Saldivar, meteorólogo especialista, explicó: “Será un periodo de más de tres días de temperaturas elevadas, lo que configuraría una ola de calor. Lo que me llama la atención es que en algunos sectores de la Argentina, después de esta ola de calor, podría estar seguida por una ola de aire frío, aunque no en el mismo lugar. Pero algunos sectores tendrán calor y otros fríos, algo que no es tan frecuente. Vamos a tener muy altas temperaturas en el norte y muy frías en el sur. Vamos a tener un país de extremos”.

“Los modelos muestran que la ola de calor recaería en Formosa y Chaco, casi con seguridad, pero se podría extender a Santa Fe, Corrientes y otras provincias del noreste”, dijo Alpio Costa, climatólogo e Investigador del Instituto Antártico Argentino, en diálogo con el diario de La Nación. “Se viene un evento de calor, al menos, para la mitad norte del país. No creo que llegue a afectar a Buenos Aires”, agregó.

Saldivar, por su parte, detalló a ese medio que “en los mapas de anomalías de temperaturas, se ve una diferencia entre lo pronosticado y lo que ocurre normalmente (de acuerdo a la climatología) es de +12ºC para el mismo período. Es una anomalía positiva extrema, infrecuente, pero que ha sucedido en otras ocasiones. Hay que recordar el ‘veranito de San Juan’ que suele ocurrir a finales del mes de junio. Responde a la natural variabilidad del tiempo y del clima”.

El mapa de calor para el próximo domingo.

“Así lo ve el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF). Sin embargo, el Sistema Global de Predicción (GFS, de USA) indica que la entrada de aire y las anomalías, tanto la de aire frío como la de aire cálido, no serán tan marcadas y la duración es menor”, dijo Salvidar y explicó que el fenómeno se comenzaría a sentir el domingo y se extendería hasta el jueves.

Ante la consulta de si es un evento que se puede volver a repetir, el meteorólogo recordó: “Muy probablemente, y por el calentamiento global que está causando este cambio en el clima planetario, es probable que eventos como este se repitan con mayor frecuencia e intensidad en el futuro. Esto es lo que indica el panel intergubernamental de cambio climático al analizar toda la bibliografía escrita por los expertos del planeta”.

¿Cómo estará el clima en el AMBA?

Este viernes se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires fresco por la mañana, con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 21, con lluvias aisladas que se extenderán durante toda la mañana, en tanto por la tarde habrá cielo mayormente nublado con vientos que estarán rotando del noroeste hacia el oeste, de hasta 22 kilómetros por hora.

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que, para el sábado, anunció una jornada de cielo despejado a ligeramente nublado, con una mínima de 9 grados y una máxima de 23, y vientos del sudoeste, luego virando hacia el noroeste.

El tiempo en Capital Federal y alrededores (SMN).

En tanto, para el domingo, la jornada prevista por el SMN es de parcialmente nublada a mayormente nublada, con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 25 grados.

Clima: ¿Qué pasará en Mar del Plata?

Para la ciudad de Mar del Plata, este viernes se presentará con lluvias y una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 18.

El sábado el cielo estará parcialmente nublado con un frente fresco y vientos de hasta 70 kilómetros por hora.

El clima en la ciudad de Mar del Plata (SMN).

En tanto, el domingo el sol aparecerá en la mañana, pero más tarde llegarán las lluvias que se mantendrán toda la jornada, con una mínima de 14 grados y una máxima de 23.

Para la Costa Atlántica, el viernes se presentará parcialmente nublado con 11 grados de mínima y 18 de máxima.

El sábado estará soleado con un leve aumento en los valores de la temperatura y vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

El clima en la Costa Atlántica (SMN).

El domingo también será una jornada soleada y una mínima de 13 grados y una máxima de 24.