En los últimos días, un “viejo” reality retomó popularidad por los dichos de Pamela Bevilacqua, una ex participante de Gran Hermano que aseguró que en los castings pedían sexo para entrar al programa. En ese sentido, Emanuel Di Gioia, otro ex “hermanito” se refirió a la polémica y reveló su experiencia en el proceso de selección.

Recientemente, la mujer que participó en la edición del 2011, contó: “A mí puntualmente nunca me pasó nada, pero si hablaba con mujeres que no habían entrado a la casa por acostarse con alguien, he sabido de chicas que hasta han accedido porque pedían sexo en el casting”.

Emanuel Di Gioia, quien participó de Gran Hermano en el 2011, reveló cómo fue su experiencia en el casting.

Estos dichos revivieron los comentarios sobre el programa y sobre esto habló Di Gioia, que también estuvo en la casa con Bevilacqua. Según confesó, vivió una extraña situación con una sexóloga. “Me llevaron con una psicóloga y sexóloga, muy copada ella, y me acuerdo que vio algo en mí. Ellos buscan que haya roce, piel, sexo, ese es el juego de Gran Hermano. Y en un momento veo como empieza a revisar y saca plata de todos lados y me dice: ‘$450 tengo’ que en ese momento era una fortuna, hoy no te comprás ni una yerba”, comenzó.

Pamela Bevilacqua, ex "hermanita", aseguró recientemente que "he sabido de chicas que hasta han accedido porque pedían sexo en el casting".

“Sacó la plata y me la puso arriba de la mesa y me dijo ‘bueno, con esta plata que me hacés vos’, como si fuera un taxi boy, creo que también era como para pincharme, en ese momento yo me paro, junto la plata, la hago un rollito y rodeo el escritorio. Ella se para, yo le pongo la plata en el bolsillo y le dijo ‘el primero es gratis’, y ahí es cuando me saca de la mano y me lleva a otra sala donde había 10 productores reunidos”, continuó.

Sin embargo, aclaró que él simplemente siguió la corriente y que “se hizo, para ver si yo agarraba viaje o no. Y yo le redoblé la apuesta. No me quedé ahí. Yo no iba a hacer nada, tenía pareja en ese momento”.

Para finalizar, señaló que, desde los dichos de su excompañera, explotó el chat que tienen los ex Gran Hermano. De ese grupo, aseguró que los dichos de Bevilacqua no estuvieron muy lejos de la realidad. “No voy a decir a quienes, pero sé que a dos chicas les ofrecieron entrar a cambio de algo. Hubo algo ahí que les ofrecieron para poder entrar. Una lo confesó en el chat y nos quedamos todos boquiabiertos”.

¿Cómo surgió Gran Hermano?

El reality nació en los Países Bajos en el año 1999, de la mano del empresario de medios John de Mol. Para dar comienzo a esta nueva aventura, tuvo que reunirse junto a otros productores en un cuarto y comenzar a barajar ideas por varias horas. Allí, luego de basarse en el experimento Biósfera 2, llegaron a este programa.

Su éxito fue tal, que el formato se exportó a decenas de países como Alemania, Estados Unidos, Brasil, Italia, España, Argentina, Reino Unido, Portugal y muchos otros.

La revelación de Emanuel Di Gioia sobre el casting de Gran Hermano (gentileza)