Luego de años de silencio y un extenuante juicio con su ex productora, Paulo Londra recibió el año con la promesa de su regreso a la música. "2022 es mío", expresó el intérprete cordobés en sus historias de Instagram el primero de enero por la madrugada. En las últimas horas, una nueva publicación en Instagram adelanta el cumplimiento de esa promesa con el primer vistazo a su próximo lanzamiento.

En un video que Londra publicó en su cuenta oficial de Instagram, se lo puede ver con su hija y con una melodía sonando de fondo, que los fanáticos sospechan que se trata de un nuevo material pronto a lanzar. "Con tu mano, con mi mano. Hoy, esta lluvia me daña. Será que no estoy contigo. El agua cayendo en la ventana, no tiene más sentido", canta Londra en el fragmento revelado del próximo tema.

"Papá siempre va a ser tu admirador número 1, te amo mi leona. El regreso te lo dedico a vos", escribió Londra en la descripción del video, que pocas horas después de ser publicado ya sumó más de dos millones de reproducciones y miles de 'me gusta's. El corto extracto fue replicado por varias redes sociales y no tardó en ser tendencia, con los fanáticos de la música del cordobés entusiasmados por su regreso.

El cantante argentino del momento dejó de lanzar canciones en 2019, en medio de su momento más exitoso, por un problema con sus productores Kristoman (Cristian Salazar) y Ovy on the Drums (Daniel Oviedo), con quienes había firmado su primer contrato. Sin embargo, luego de una larga batalla judicial zanjada a finales de 2021, su regreso parece estar cada vez más cerca.

La tajante respuesta de la exnovia de Paulo Londra

Rocío Moreno, la ex de Paulo Londra, le dedicó una dura indirecta en Instagram.

Mientras Londra avanza con su música, continúa la guerra con su expareja y madre de su hija, Rocío Moreno. La pareja se separó a fines de 2021 luego de seis años y medio de relación, con Moreno asegurando en diálogo con Teleshow que el cantante le había "soltado la mano" en el curso de su embarazo.

Luego de que Londra regresara al país, las comunicaciones entre ambos fueron escasas. El contacto está siendo entre abogados, los cuales estarían intentando llegar a un acuerdo por alimentos, ya que Londra no le estaría pasando plata a Moreno para la manutención de su hija mayor y la llegada de la beba en camino. Pero con el último posteo del cantante, la batalla pasó a las redes sociales.

Respondiendo de manera indirecta al video de Londra, Moreno utilizó una imagen de una ecografía, intervenida de tal manera que pareciera que la beba levantaba el pulgar, y escribió: "A vos no te llega la dedicatoria y es tipo…", dando a entender que Londra no le dedicaría ni a ella ni a su bebé por venir su regreso a la música.