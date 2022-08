El histórico payaso Piñón Fijo atravesó jornadas cargadas de polémicas por las acusaciones que expresaron sus familiares. Ante esta situación, el animador emitió un mensaje a sus seguidores y luego reveló que recibe mensajes violentos en las redes sociales por parte de algunos usuarios.

“Incesantes muestras de cariño”, tituló con ironía Piñón Fijo en las historias de Instagram que difundió esta semana. Allí subió la captura de pantalla con el chat lleno de insultos que inició una persona en la mencionada red social.

La imagen muestra un desagradable texto cargado de malos deseos contra el famoso payaso. “Sos un hijo de p. Si tenés cáncer, como dicen, ojalá te mueras de la forma más dolorosa que exista”, comenzaba la violenta usuaria.

Además, la misma mujer completaba su terrible mensaje privado: “Nunca más le voy a mencionar tu nombre a mis nietos. Que el cáncer te carcoma hasta que aúlles del dolor, payaso de m.”.

La polémica y el conflicto familiar de Piñón Fijo

En tanto, la inédita situación familiar que atraviesa Fabián Gómez comenzó cuando el mismo compartió una foto de su nieta y escribió: “Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño”.

Los mensajes de Instagram que reveló Piñón Fijo.

Por su parte, la hija Sol Gómez Suárez contestó con un duro descargo acusatorio contra el artista. “Esta publicación no formará parte de este espacio indefinidamente. Lo es al solo efecto de dar luz y claridad a lo sucedido”, comenzó antes de revelar que sufrió episodios “humillantes”.

“Perdón por utilizar este espacio para cuestiones privadas, pero no me queda opción. Gracias”, señaló la mujer en posteo. Luego le siguió los pasos su hermano Jeremías, quien estalló de indignación en Twitter contra Piñón Fijo.

Las disculpas del payaso

Mientras tanto, este miércoles Gómez le pidió disculpas a sus hijos y a quienes lo contrataron con un mensaje grabado y publicado en Instagram. “Estos últimos fueron días difíciles”, resumió entre otras consideraciones.

Piñón Fijo con su familia.

“No solo por mí, sino por los que amo, quiero y que pagan las consecuencias de mis acciones”, agregó el artista infantil que protagonizó diversos ciclos en la televisión argentina.

En un intento de explicación, el payaso describió: “En todas las familias hay discusiones, desencuentros, reencuentros, búsquedas, y nosotros no somos la excepción, en la nuestra también pasan esas cosas”.

“Debo reconocer que soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo, no ahorro energías a la hora de pelear por lo que creo justo, y muchas veces objetivamente quizás no siempre lo sea”, insistió el hombre que interpreta al personaje infantil.

“Hace unos días, antes de dormir, mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas. El cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo. Como dije hace poco en una nota, si pudiera rebobinar la escena y no realizarla, lo haría”, completó sobre el posteo que desató el conflicto.

“Sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado, es mucho más grave”, agregó Gómez.

Luego de señalar que “corren tiempos nuevos en la sociedad”, Piñón Fijo aseguró que intentará “aprender las nuevas formas evolucionadas de relacionarlos entre los seres humanos”.

“Les quiero pedir disculpas al público por haber ocupado tanto espacio en estos días y me avergüenzo”, inició el payaso antes de mencionar: “Y por sobre todas las cosas a mis hijos, que sé por lo que pasaron estos días y por lo que están pasando todavía”.

Fabián Gómez concluyó: “Mi compromiso de colaborar para que recuperen su tranquilidad y sigan ese camino que vienen forjando con dignidad y respeto, de la manera que lo vienen haciendo que me enorgullece”.