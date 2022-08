Fernando Lúpiz fue un actor incansable a lo largo de su carrera, al punto de protagonizar series emblemáticas como “El Zorro” u otras tiras de televisión. Sin embargo, el éxito en su profesión no le impide atravesar dolorosas situaciones personales que le dieron un giro drástico a su vida ¿Qué es de su presente?

A sus 69 años, Lúpiz todavía siente a las salas del teatro como su hogar. Luego de un rotundo éxito en históricas tiras como “El Zorro”, “Matrimonios y algo más”, “Por siempre mujercitas” o “Detective de señoras”, el actor comenzó a realizar obras de teatro para un público infantil.

Recientemente, finalizó la temporada de “El mundo de Hansel y Gretel”, que se presentó en vacaciones de invierno en el Teatro Picadilly. "Trabajar para chicos es fantástico. Lo disfruté muchísimo y volver al teatro después de la pandemia es para agradecer. Oler el teatro me hace muy feliz", manifestó, en diálogo con AM 540.

A pesar de que los años parecieran no correr para su carrera actoral, sí sufrió una fuerte alteración en uno de sus vínculos más cercanos. En el último tiempo le tocó atravesar la dolorosa separación con Claudia Zeballos, quien fue su pareja durante los últimos diez años. "No es fácil desarmar lo que construimos, pero bueno, le damos para adelante", expresó.

El actor no dudó en mostrarse vulnerable ante su difícil presente. Sin embargo, su vida siempre estuvo atravesada por grandes éxitos y trágicos acontecimientos, que parecieran no ir de la mano. Justamente, en 1992, tuvo que afrontar la muerte de su compañero de dupla César Pierry, luego de que una granada le explotará en la mano mientras filmaban un capítulo de “Mi socio imposible”.

La separación



Tras una década de pareja, Fernando Lúpiz y Claudia Zeballos decidieron que era el momento de ponerle fin a la relación. "Estoy bien, pero no es fácil, son muchos años. No tengo más ganas de formar pareja. Nos llevamos bien con Claudia y por suerte no fue traumática la separación", explicó el actor.

Fernando Lúpiz y su ex pareja Claudia Zeballos.

Hace tan solo tres meses tomaron la decisión definitiva y, por el momento, aseguró que no tiene intenciones de conocer a otra persona. “Así estoy bien y llegado el caso de volver a estar con alguien, no quiero que me la presenten sino que prefiero elegir yo mismo", expresó.

Además, remarcó que a pesar de no tener hijos, si comparten la tenencia de su perrito Seven, al que aman "con locura". "Es un bulldog francés y nosotros no tuvimos hijos en común. En realidad, el perro es nuestro hijo compartido”, contó Lúpiz.

Si bien la decisión de separarse la tomaron en el último tiempo, ya desde 2021 venían atravesando una crisis de pareja. En una pasada entrevista con La Nación, contó: “La pandemia hace estragos. Pasamos la cuarentena juntos y ahora ella se volvió a su casa. Y estamos ahí. Vivimos cosas maravillosas pero ahora no sé qué contestar, no sé cuál es mi situación sentimental”.