En febrero de 2019 los medios de comunicación anunciaban el fallecimiento de Natacha Jaitt. Desde entonces su familia reclama justicia por el esclarecimiento de la muerte de la modelo y actriz, en especial su hija Antonella Olivera, quien contrató a un detective privado para que investigara cómo falleció su madre.

Luego de la muerte de Natacha, la joven de 23 inició una nueva vida lejos de Argentina. Hace seis meses reside en España, se fue allí por un pedido de su madre y para iniciar con su propia carrera artística, como lo hizo Jaitt luego de participar en la versión española de Gran Hermano en 2004.

Olivera se fue a Cataluña, España, en junio de 2021. Su madre había emprendido una travesía similar, pero en aquella oportunidad arribó al Viejo Continente con diez dólares. La joven de 23 años primero se hospedó en la casa de una amiga, pero con el paso de los meses logró alquilar un departamento para ella sola.

Los primeros meses le resultaron "difíciles" porque tenía que mudarse de "lugar en lugar" ya que instalarse en un nuevo país "no es simplemente llegar y tener los papeles", contó en diálogo con Clarín.

Antonella Olivera junto a Natacha Jaitt. (Gentileza: Instagram @antonella_olivera).

"Me vine justo para la temporada de verano porque sabía que iba a ser más fácil conseguir trabajo. El primer mes trabajé de camarera en una restorán muy conocido y ahora estoy trabajando en otro bar de lo mismo. Hasta que me acomode e inicie lo mío voy a seguir trabajando de esto", detalló Antonella.

La joven estudió actuación y antes de la pandemia de coronavirus hizo teatro en calle Corrientes. Ella quiere seguir los pasos de su madre y forjar su nueva carrera. "Estoy intentando encontrar mi camino, abrir puertas y armar mi carrera. Es un proceso y me estoy acomodando, aprendiendo mucho y conociendo a personas que me acompañan todos los días. Es duro, pero sé que también es la única forma de abrirle las puertas el día de mañana a mi hermano Valentino que sigue en Argentina", explicó.

Su hermano tiene 15 años y su tutela está en manos de Ulises Jaitt, hermano de Natacha. El adolescente está terminando la secundaria y su hermana no descartó la posibilidad de que el día de mañana se vaya a vivir con ella y comiencen una nueva vida. Además resaltó que ambos hablan todos los días y que intenta "ayudarlo en todo" lo que pueda y esté a su "alcance, tanto económicamente como sentimentalmente".

"Ulises se porto siempre muy bien conmigo y hoy yo no estaría acá si él no hubiese dicho 'me pongo la camiseta de papá y me hago cargo de Valentino', porque yo soy su hermana y tendría que estar ahí con él. Pero ello saben de la promesa que hice y lo que hablé con mi mamá, saben también que me vine acá para abrir puertas para toda mi familia", expresó Antonella.

Ulises y Natacha Jaitt. (Gentileza: Instagram @ulisesjaitt).

La promesa que Antonella le hizo a su madre es que si le "pasaba algo" ella se iría de Argentina y se trasladaría a España, en aquel país Natacha inició su carrera artística. Además, la joven contó que recibió amenazas de cuentas falsas en redes sociales y que se siente "decepcionada de la justicia argentina", fue así como decidió contratar un investigador privado.

Las intenciones de Antonella son que se conozca la "verdad" sobre la muerte de Natacha y que se "investigue más a fondo como le hubiera gustado". El detective, de nombre Óscar Tarruela, participó en casos importantes, como la muerte de La Veneno.