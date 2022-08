"Coraza" esa fue la palabra que le cambió un poco la vida a Brian Parkinson hace justamente un año. Es que después de remarla como nunca hizo otro concursante, logró quedarse con el pozo del Rosco de "Pasapalabra" y llevarse más de un millón y medio de pesos.

No tuvo un camino sencillo, a sus 33 años es papá de tres nenes, Lola, Noah y Bruno, trabaja y estudia ingeniería en sistemas aunque admite que "va y viene con la carrera por una cuestión de tiempos", aunque asegura que no piensa dejarla.

Su recorrido en el programa que conduce Iván de Pineda comenzó en el 2020, cuando el formato todavía se emitía en El Trece. Fue la madre de sus hijos quien lo anotó, aunque la primera vez que se presentó en el canal le fue mal y no lo eligieron para participar. Eso, lejos de desanimarlo, lo impulsó.

"Antes de entrar al programa te hacen un casting previo con dos roscos y la primera vez me fue para atrás. Así que desde ahí me puse a estudiar y ya pasé en el segundo casting al que fui. Mi mayor problema es la falta de tiempo así que leía en el subte cuando me iba a trabajar, o en la noche en mi casa", reveló hace poco.

Fue así como en su participación número 53 desde que el ciclo se trasladó a Telefe, el 28 de julio del 2021, Brian protagonizó una brillante carrera con más de 20 respuestas correctas seguidas y se convirtió en el quinto campeón de Pasapalabra.

Si bien el pozo era de $1.370.000, se le sumaron los 390 mil pesos que acumulado tras sus consecutivos juegos, ya que le daban $7.500 por cada participación.

La vida del campeón, Brian Parkinson

Desde un primer momento él aseguró que todo lo que ganase con el programa iba a ser invertido en mejorar su casa, así que en ningún momento mostró que se hubiese dado grandes lujos. De hecho, en sus redes sociales se exhibe tan humilde como siempre, compartiendo sus dibujos y de vez en cuando alguna que otra canción, ya que también le llama la atención el canto.

Más allá del premio en metálico, Brian se confesó un amante del formato y por eso se animó a participar de la edición Mundial que organizaron en Chile a mediados de abril y allí volvió a ser noticia al medirse con los mejores de Latinoamérica y nuevamente consagrarse campeón. En esta oportunidad venció al uruguayo Inti Lencina.

En esta oportunidad, se llevó los 38 millones de pesos chilenos del pozo que equivalían a unos 5 millones de pesos argentinos en su momento. La semana pasada, justo para el aniversario de su primer triunfo, Brian volvió al país trasandino para inaugurar el segundo Mundial de Pasapalabra.