Valeria Britos fue uno de los personajes emblemáticos en materia de espectáculos durante la década de los noventa. Su llegada a la fama fue de la mano de su participación en ficciones como “Por siempre Mujercitas”, “El Club de Disney” y “Verano del 98”. Hoy, Valeria Britos continúa desarrollando su pasión en Europa. No todo ha sido fácil allá, sobre todo debido a los efectos de la pandemia. Sin embargo, con la fuerza de siempre, nuevamente se dedica de lleno a su profesión.

La actriz comenzó su relación con Christian Sancho en el año 2000. Pasados dos años nació Camille, la única hija que tuvieron en común. En esta época, Valeria decidió “bajar un cambio”, se licenció en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires e hizo muchas obras de teatro infantil como Hansel y Gretel, Peter Pan y El pájaro azul.

Hace unos años, ya separada de Christian Sancho, Valeria realizó duras declaraciones públicas en contra del actor, en reclamo del pago de la cuota alimentaria. Sin embargo, pareciera que las diferencias quedaron en el pasado, ya que, según su testimonio, "hablando la gente se entiende".

Actualmente está casada con el actor Lionel Campoy, a quien conoció en el año 2003, cuando fueron invitados al programa de Susana Giménez en calidad de actores de obras infantiles. Lio Campoy es conocido popularmente como “Bobby Goma” de Videomatch. En el 2013 creó su propia productora junto a Lionel Campoy y desde entonces trabajan juntos en la producción de espectáculos infantiles.

“Nos casamos en el 2018 y decidimos hacer el año pasado un viaje a Italia donde quedamos por el confinamiento por 6 meses en Riomaggiore. Cuando cancelan vuelos y cierran fronteras decidimos quedarnos y ahora estamos en España”, reveló en una entrevista en enero.

“Con la pandemia nos tuvimos que reinventar y adaptarnos. Mi hija Cami pudo empezar la facultad y nosotros trabajamos desde España en forma on line con nuestra productora Vale hacer Lio. Esperamos volver en las vacaciones de invierno”, agregó la actiz desde el Viejo continente.

La infancia de Valeria transcurrió en el barrio de Flores con sus padres y sus dos hermanas. "Un día, una señora que tenía una agencia de publicidad me llevó a hacer castings, pero cuando se encendía la cámara no daba lo mejor de mí", recuerda Valeria sobre sus primeros pasos en diálogo con Teleshow. Después de grabar para varias marcas, se animó a una prueba en La isla de Los Wittys, el ciclo conducido por Alejandra Gavilanes. "Pero eligieron a chicas más altas…", confiesa.

Como una gran casualidad, mientras regresaba a su casa con su padre después de presentarse a otro casting para una publicidad vio una fila larga en la puerta de los estudios de Telefe: "Era para el programa Jugate conmigo, de Cris Morena, donde también me dijeron que era muy bajita… Pero me dijeron que podía presentarme para el casting de El club Disney. Y ahí quedé".

De este modo, Valeria comenzó su paso por el mundo del espectáculo. Fueron dos años como conductora del ciclo de Disney, hasta que llegó la posibilidad de trabajar como actriz: "Estaban preparando el programa Aprender a volar para Canal 13 y la productora llamó a todos los 'Britos' de la guía hasta que dio con el kiosco de mi papá. Le dijeron que me estaban buscando. Yo ya venía estudiando teatro". Así llegó La Nena, su primer protagónico, que la marcaría por siempre. "Hasta hace poco me seguían diciendo 'La Nena', pero ya me dicen 'señora'. ¡'La Nena' ahora es mi hija!", cuenta riendo desde Europa.