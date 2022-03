Wanda Nara volvió a ocupar el centro de atención de la prensa de espectáculos y se convirtió en tendencia por varias horas en las redes sociales a partir de su llamativo comportamiento en Instagram y una extraña justificación: le habrían hackeado la cuenta.

Cabe recordar que, meses atrás, la empresaria desató un escándalo mediático internacional luego de revelar que su esposo, el jugador del Paris Saint-Germain Mauro Icardi, habría mantenido un affaire con la actriz argentina María Eugenia “China” Suárez. Entre idas y vueltas, y mucho revuelo en redes sociales y programas de chimentos, la dueña de Wanda Cosmetics parecía haber perdonado al futbolista y haber dejado atrás la “pica” con la ex Casi Ángeles. Pero la situación volvió a descontrolarse por completo.

En las últimas horas, la hermana de Zaira Nara no solo capturó las miradas de todos por unos filosos comentarios contra la “China” Suárez en una publicación de su propia cuenta de Instagram, sino que también sorprendió a varios internautas por haber revelado en sus historias una inesperada captura de pantalla de un chat “picante” con el jugador de River Esequiel Barco.

Esequiel Barco le habría enviado mensajes "picantes" a la esposa de Mauro Icardi, Wanda Nara.

La imagen, que se viralizó en cuestión de minutos en Twitter y otras aplicaciones sociales, mostraba cómo el atacante del Millonario le contestaba las fotos “hot” a Wanda con elogios y palabras empalagosas: “Sos perfecta”, expresaba.

“Me tenés así (emoji de carita de enamorado)”, “¿Podés ser tan perfecta?”, “Tan hermosa vas a estar”, le respondía desde enero de este 2022 por un chat privado a la influencer por sus historias de Instagram. Pese a los cumplidos que ligó la esposa de Mauro Icardi luego de haber sido “engañada” por su pareja, ésta se limitó a no contestar y seguir de largo. Pero no dejó de ver cada una de las palabras endulzadas que Barco le profería.

Tarjeta roja: Esequiel Barco le habría proferido varios elogios a Wanda Nara por un chat de Instagram que se filtró este lunes desde la propia cuenta de la diva.

¿Qué pasó con Wanda Nara y por qué filtró nuevos contenidos comprometedores?

El nuevo escándalo desató una ola de opiniones y versiones en las redes sociales, ya que poco después de que compartiera las capturas de pantalla del chat con el futbolista de River y una antigua conversación con la “China” Suárez previo al “Wanda Gate”, y los supuestos insultos a la actriz de forma pública, la diva se justificó y declaró que su cuenta había sido hackeada.

Luego de supuestamente le cerraran la cuenta de Instagram y la recuperara, la ex de Maxi López contó en sus historias que previamente le hackearon su cuenta de Twitter “con casi 4 millones de seguidores” y que aún no la había podido recuperar. “¿Qué quieren? Ninguna cuenta mía está vinculada a un mail mío, están vinculados a mails de amigos míos. Conmigo empezaron por el mail, por Twitter y después por Instagram. Mis amigas nunca recuperaron sus cuentas de Instagram y yo hace bastante que intento recuperar mi Twitter”, cuestionó.

Asimismo, la mediática tocó el tema de las conversaciones de chats con Barco y Suárezla reveladas y manifestó: “Yo no tengo nada para esconder, si hay algo comprometedor para la persona que lo pueda llegar a escribir, lo borro, porque no quiero tener ese tipo de cosas en Instagram”, disparó.

Por último, Nara se refirió al presunto ataque por comentarios de Instagram a la ex de Benjamín Vicuña, aunque sin mencionarla directamente: “No tengo ningún problema con nadie, me gusta aclarar y dar la cara. En su momento lo hablé con la persona con la que tenía que hablar. No me escondo. No hice nada malo nunca en ese sentido, me manejo de otra forma”, concluyó.