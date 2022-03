A solo días del estreno de “El Primero de Nosotros”, la nueva tira de Telefé, ya comenzó la chicana saludable entre dos compañeros de elenco. Resulta que Rafael Ferro, quien se pone en la piel de Martín Hermida, reveló un curioso hábito de Luciano Castro (Nicolás Torres) que incomoda a más de uno dentro del plantel.

Según reveló el artista, ambos comparten camarín, por lo que quedaron al descubierto sus costumbres y rituales antes, durante y después de grabar. En una entrevista realizada, Ferro decidió sacar a la luz esta “denuncia” que incumbe de lleno al ex “Sos mi Hombre”, que, al parecer, tiene la costumbre de pasearse con poca tela encima.

“Bueno, tengo muchas historias con Luciano Castro. Compartimos camarín con él y tiene la costumbre de andar en tarlipes, en pelotas”, comenzó quien trabajó en Solamente Vos.

Luciano Castro y Rafael Ferro comparten el elenco de "El Primero de Nosotros".

“Creo que lo hace para humillar, porque tiene una mercadería potente y sabe que la mía es muy mediocre, entonces anda por el camarín, en pelotas, a veces demasiado cerca para mi gusto”, añadió.

Como contraataque, Castro disparó contra su compañero de elenco: “yo agradezco el gesto de ustedes de la inclusión de gente como está en los medios ¿Dónde estaba, en un psiquiátrico?”.

Sin embargo, momentos después llegó la hora de la sinceridad y efectivamente reveló que tiene el hábito de mostrar sus atributos en el camarín. “Si compartimos camarín, obvio que estoy desnudo en el camarín. No tenemos uno como el de Susana Giménez, es una cabina de teléfono. Lo que diga Ferro es como que hable un helecho, pero es verdad, ando en bolas, es verdad”, reconoció.

La buena onda del elenco con Luciano Castro

A pesar de esto, decidió volver a la carga y, en este caso, realizar una contradenuncia hacia Ferro, porque, aparentemente, tampoco se quedó atrás. “Pero no ando completamente en bolas, porque si alguien muestra el c... es él, no yo. Él se la pasa mostrando el culo por todos lados”, retrucó.

.

Este divertido momento se vivió en el programa “Cortá por Lozano”, en el que varios integrantes de la tira estuvieron presentes. Con una risa complica, Jorgelina Aruzzi, también parte del elenco y presente en la entrevista, aseguró que esto efectivamente era cierto.

Por último, las conductoras pusieron al aire una nueva denuncia en contra de Luciano Castro, nuevamente cortesía de Ferro, relacionada a la hora de ir al baño. “Te manda bien lejos. No quiere saber ni que estás cerca haciendo eso, ni hablar en el baño en el que se comparte, porque directamente aprovecha que practica box y que tiene un cuerpo privilegiado y te pega un par de bifes”, precisó entre risas.