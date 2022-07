Rusherking participó este viernes de una entrevista exclusiva en Terapia Picante, el programa de YouTube conducido por Alan Parodi y habló sobre los temas más polémicos que ocupan hoy su vida privada: la separación con la reconocida cantante Maria Becerra y su nueva relación con la China Suarez.

El vínculo del joven artista de Santiago del Estero con Becerra terminó hace aproximadamente 5 meses y el cantante admitió que aunque su relación no terminó del todo bien, él quiere quedarse con los buenos recuerdos que tuvieron juntos. También desmintió los rumores de que su nueva canción “Olvídate” fuera para ella.

“No, ya es públicamente conocido y se sabe que yo escribo en base a lo que siento, lo que me pasa, mis vivencias. Así que siempre que me meto en el estudio escribo sobre eso. Es lo único que puedo responderte”, se limitó a decir, cuando el conductor le preguntó si la canción estaba inspirada en su ex Maria Becerra.

Con respecto a la separación, el artista afirmó que tiene una muy buena imagen de María, que lamentablemente terminaron mal, como ya es públicamente conocido, pero que se queda con las buenas cosas que vivieron. También dijo que tiene un buen recuerdo sobre ella y que no es que todo esté mal.

Cuándo y por qué se separaron Rusher King y María Becerra

En diciembre del año pasado, Becerra publicó varios tuits e hizo pública la ruptura. “Hijo de mil p... me acabas de cagar la autoestima. Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho”, “Gil de mierda pedazo de garca”, fueron algunas de sus descargas.

Si bien las publicaciones no se referían específicamente a nadie, todos sus seguidores se dieron cuenta de que se referia a su entonces novio, Rusherking. La pista más clara fue que ella lo había dejado de seguir en las redes sociales, un hecho que no pasa desapercibido en esta generación.

“Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto”, aclaró el cantante, desmintiendo cualquier tipo de infidelidad.

Rusherking también habló de su relación con la China Suárez

”Me gusta pasar mucho tiempo con ella. La verdad es que nos cagamos de risa los dos, nos llevamos muy bien. Creo que es eso. Estamos todos los días viéndonos y pasando tiempo juntos y nos llevamos muy bien... es eso, la conexión que tenemos”, señaló al aire en Terapia Picante.

Dijo que la primera vez que la conoció fue en una fiesta y reveló que jamás la observó actuando. “Yo la conocí hace poquito, o sea, sabía quién era pero nunca la vi actuando ni nada. La primera vez que la vi no sé cuándo fue, la vi en persona directamente, en una fiesta”, aseguró el músico.