Eugenia "La China" Suárez volvió a estar en el centro de la discusión mediática, luego de que publicara un video suyo en el auto con un ¿ocasional? detalle. En seguida, estallaron las redes sociales al ver a la actriz seguir un consejo que, días antes, recomendó Wanda Nara. ¿Fue casualidad o réplica? ¡Mirá!

Todo comenzó cuando filtraron fotos de la empresaria disfrutando sus vacaciones en Ibiza. A pesar de la alegría de la esposa de Mauro Icardi, no tardaron en llegar fuertes mensajes y críticas con respecto a su actual estado físico y los “retoques” en las imágenes que se visibilizan de ella.

Sin embargo, Wanda no dejó pasar la situación y aprovechó para contraatacar con un fuerte mensaje sobre el cuerpo real de las mujeres y el contraste de lo que se muestra en las redes sociales. En su respuesta, expresó: “Chicas… si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darla a las pizzas sin culpa”.

Lo llamativo fue que, días más tarde, la actriz y cantante pareciera haber replicado este consejo. “Parada técnica, mi pizza favorita”, escribió la China Suárez, en un video suyo dentro del auto comiendo una porción del plato recomendado en el descargo.





¿Casualidad o siguió la recomendación de Wanda Nara?

Si bien podría ser una simple publicidad al local de Chacarita, no tardaron en asociar la publicación como un guiño para la empresaria. Justamente, desde El Ejército de LAM compartieron en Twitter: “Wanda dice ‘Vayan, coman pizza’. ¿Y quién va y come? #LAM”, junto a una captura de la polémica historia.

Como suele suceder, la novia de Rusherking generó diferentes opiniones y muchos usuarios salieron a defenderla con mensajes como: “siempre se muestra comiendo pizza, no pueden vivir sin ella”; “¿Hasta cuándo van a seguir fomentado odio contra la China?”; “Acosadores”; “La que puede puede y la que no, les vende el mensajito de aceptación que ni ella se cree”, entre otros.

¿Cómo fue el descargo de Wanda Nara?

Luego de que sufriera una horda de críticas por su peso y aspecto físico, la ex vedette explicó que ella, al igual que la mayoría de los usuarios, decide mostrar en sus redes su “mejor perfil” y que por eso se genera un contraste con las fotos no premeditadas. Sin embargo, aseguró: “Amo cada centímetro de mi cuerpo. Sí, tengo celulitis como todas tenemos, también acné y en verano raíces porque descanso de la tintura. En fin, soy real"

La reacción de Wanda Nara frente a las críticas por su cuerpo.

“Obviamente, nadie sube una foto donde se ve mal, cuando me enferme de COVID, no subía fotos arruinada en la cama”, publicó en su cuenta personal de Instagram, junto a una de las imágenes suyas en la playa. "Todos los que tenemos la posibilidad ponemos la foto comiendo sushi o un balcón con buena vista. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables", agregó.

Además, en su mensaje destacó que esto también sucede con lo que una persona decide o no mostrar de la crianza de sus hijos: “Mis hijas también lloran y tampoco las subo así. Espero a que estén de buen humor para hacerles una foto... en fin. El retoque puede beneficiar o perjudicar”.