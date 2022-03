El año pasado, la actriz Fernanda Meneses y la locutora Viviana Aguirre iniciaron causas en contra de Fabián Gianolapor abuso sexual. Sin embargo, a fines de diciembre, la jueza Maiorano dictó "falta de mérito" ya que consideró que no había pruebas suficientes.

Pero el revés de la justicia no hizo más que exacerbar el ambiente y poco a poco otras mujeres fueron animándose a hablar. Este es el caso de una masajista oriunda de Chubut, quien es la quinta denunciante en contra del humorista, y de la cual se ha preservado su identidad.

La chica declaró lo que vivió en una habitación del Hotel Playa, en el que Fabián se hospedaba, y a la que fue a prestarle sus servicios profesionales de masajes terapéuticos y descontracturantes el pasado 5 de mayo del 2015.

Masajista denunció a Fabián Gianola

Si bien su testimonio ya había salido a la luz, ahora tomó otro estado, ya que la mujer finalmente radicó la denuncia penal en un juzgado de Puerto Madryn. “Cuando me llevan a la habitación, él estaba esperándome cubierto con una toalla chica en la zona íntima, era la primera vez que me pasaba con un cliente que me esperara así, me puse un poco nerviosa, pero iba a hacer mi trabajo, no le di importancia”, contó en la declaración, según reprodujo Cora Debarbieri en A La Tarde.

Ya durante el servicio notó otras actitudes extrañas en el actor. “Lo que me incomodó todo el tiempo que duró el masaje, fue que no paraba de hacer poses en la camilla, todo el tiempo me pedía que le diera masajes en los glúteos y debajo del glúteo o lo que yo no accedí”, agregó.

Durante el tiempo que le llevó darle el masaje Gianola le preguntó cómo estaba compuesta su familia y a qué se dedicaban. “Se aprovechó de la relación de poder, de que él era famoso y que esa era mi única fuente de ingresos para mantener a mis hijos”, sospechó.

Fue mientras ella cerraba su camilla que él, apoyado en una cómoda de la habitación, con las piernas abiertas y una pequeña toalla cubriéndolo le preguntó cuánto costaba el servicio a lo que ella respondió, pero todo se salió de control. “Me agarró con las piernas, me abrazó y me empezó a besar. Allí empiezo a hacer fuerzas para sacarlo, muy asustada, jamás había vivido una situación así, muerta de miedo, sabiendo que podía ser violada o abusada”, testificó.

La frase estremecedora que Fabián Gianola le dijo a la masajista

Al ver que la trabajadora no tenía intenciones de intimar con él, intentó convencerla. "Me suelta y me dice: ‘¿Sabés quién soy yo? Vas a estar con Fabián Gianola, negrita’". En ese momento, lo único en lo que la mujer pensaba era en encontrar una forma de huir. “Le pedí a Dios que me ayude”, y se le ocurrió decirle que volvería después de darle de comer a sus hijos.

“Agarré mi camilla y me fui temblando del lugar... No podía creer lo que me había pasado. Subo al colectivo, llamo a mi amiga, le cuento lo que me pasó y trata de tranquilizarme”, sentenció en la declaración.