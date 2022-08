Santiago Almeyda y Natalia Fava ingresaron en la primera edición de Gran Hermano, en el 2001, con el objetivo de ganarse el gran premio, sin embargo, el destino los encontró y les cambio la vida para siempre. Tras varias semanas de encierro, se enamoraron y a los meses contrajeron casamiento. Pese a la poca esperanza que le tenía la opinión pública de la pareja, hoy siguen juntos y tienen un presente profesional muy alejado de lo mediático. Además, han pasado momentos muy difíciles que unieron más a la familia.

No hay dudas que GH ha dejado una gran huella en el imagino colectivo nacional, ya que no solo hay recuerdos de la convivencia de los participantes, sino que también allí surgieron grandes "personajes" que hoy en día siguen muy vigentes y que en muchos casos son muy queridos por el público. Asimismo, aquella primera casa golpeó fuertemente los números del rating de Telefe y Soledad Silveira se consolidó como una conductora frenética.

Mientras que Silvina Luna, Tamara Paganini, Gastón Trezeguet y Andrea Rincón, entre muchísimos otros, lograron permanecer en la industria artística y destacarse en otras áreas de los medios, muchos otros jugadores quedaron en el camino y decidieron continuar con una vida tranquila y en anonimato absoluto. Este es el caso de Santiago Almeyda y Natalia Fava, la primera pareja del programa, que luego de su paso por "la casa más famosa del país", se casaron, se alejaron de todo y abrieron dos emprendimientos.

La gran historia de amor de Gran Hermano

Aquel 10 de marzo de 2001, Fava y Almeyda llegaron al reality con muchas incógnitas, pero con la gran esperanza de ganar los 200 mil pesos que estaban en juego. Con el pasar de las semanas en la propiedad de Telefe, se fueron conociendo a profundidad y en 100 días ya se habían enamorado profundamente. En aquel entonces, muchos especulaban que era una estrategia de juego, sin embargo, la joven mujer fue expulsada y lo espero afuera durante mucho tiempo.

Pese de que se mostraban muy acaramelados frente a las cámaras, el hombre confirmó que nunca tuvieron relaciones sexuales en el programa, sino que esperaron a que ambos estuvieran en "libertad". Al terminar el programa, Santiago, que estuvo más de 100 días dentro, la busco, probaron la convivencia y pocos meses después, no dudaron en formalizar la pareja y se casaron en una gran celebración que fue compartida en distintos programas de chimentos.

El casamiento de la pareja fue furor en la televisión.

Amor en las buenas y en las malas

A lo largo de 20 años de relación, Fava y Almeyda pasaron por distintos momentos difíciles que los pusieron a prueba. En 2013, la hermana de Santiago, Valeria, se quitó la vida a raíz de qué tenía bipolaridad y problemas relacionados con la depresión y la esquizofrenia. Esta perdida fue un gran golpe para el ex Gran Hermano, ya que le generó impotencia, tristeza y culpa el hecho de no haber hecho nada para que no tome la decisión. El hombre contó en una entrevista "Lo de mi hermana, que ya no está, fue un gran motivo para alejarme. Cuando tenés un gran golpe en tu vida, mirás al costado y frenás todo lo que estás haciendo para encerrarte y pensar".

Durante el 2019 y 2020 también vivieron un complicado periodo debido a su mala situación económica. Hace algunos años, el hombre se puso un emprendimiento gastronómico, que si bien estaba funcionando, el parate por el aislamiento social por el Covid-19 prácticamente lo fundió. "La pandemia, a la gastronomía, le pegó un golpe tremendo. Yo tenía restaurante en el Microcentro así que con este tema estoy fundido, realmente. La verdad que es un desastre lo que pasó con nuestra actividad", sostuvo en una entrevista.

Un presente alejado de los medios

Si bien después de salir de Gran Hermano, hicieron presencia en eventos y participaron de obras de teatro en las famosas plazas del verano argentino, la realidad es que poco a poco se fueron alejando de lo mediático y comenzaron con proyectos nuevos. Natalia Fava es periodista y locutora, pero no ejerce ninguna de las dos profesiones. Tiempo atrás, creo un emprendimiento de ropa y tiene dos locales: uno en Nordelta y otro en el barrio porteño de Recoleta. Santiago Almeyda logro salir adelante con su trabajo y continua con el restaurante. Asimismo, él destaca que le gustaría volver a la industria artística porque adora lo que es el teatro y la actuación.

Asimismo, a 20 años del reality y a dos décadas de romance, reaparecieron juntos en las redes sociales para promocionar la nueva temporada de la marca de Fava. Bajo el título "Naty y Santy, 20 años de pasión", los ex Gran Hermano protagonizaron una producción muy sensual y casi al borde de la censura.