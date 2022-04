Al momento de su emisión, Gran Hermano fue uno de los programas de televisión más vistos del país, y años después los televidentes argentinos todavía recuerdan algunos de sus momentos más icónicos. Sin embargo, las recientes declaraciones de algunos de sus participantes revelaron la oscura realidad que ocultaba la casa más famosa del país.

En las últimas semanas, Pamela Bevilacqua y Emanuel Di Giogia realizaron fuertes declaraciones acerca de los supuestos acosos que se realizaron en la producción del reality, dichos que impactaron tanto a los espectadores como a los demás integrantes de la edición 2011 de Gran Hermano Argentina. Una de ellas fue Jéssica "Osito" Gómez, quien no dudó en acercarse a la prensa para compartir su propia experiencia en el detrás de escenas del programa.

.

"No sé si se lo atribuyo a la edad que tenía en ese momento, pero yo era súper inconsciente de todo", comenzó aclarando Gómez en su diálogo con Mitre Live. "El contrato era irrevocable, de eso me acuerdo y yo ni lo leí completamente. Mi objetivo era entrar al reality porque yo quería ser famosa, sin saber lo que era ser famosa, o sea un terrible grado de inconsciencia que a veces tiene uno en cierta etapa de la vida", agregó.

En ese sentido, la ex Gran Hermano reconoció que era el trabajo de los productores mostrar la misera de los participantes para ganar visualizaciones: "Es un poco una carnicería porque es el formato, es ‘vamos a ver las miserias y cuanto más miserable seas mejor, mostrame eso’, pero es como el tema de las ediciones, se editaba hasta en el confesionario para convencerte de que te quedes o de que te vayas", sostuvo.

Jéssica "Osito" Gómez se refirió a las denuncias contra GH

La ex Gran Hermano afirmó no haber sufrido de acoso en su paso por el programa.

A pesar de esto, la concursante aseguró que su paso por el programa fue positivo y lo definió como una de las mejores experiencias que vivió. "A mí no me dijo nadie que sufrió abuso sexual o abuso de poder en el reality en el 2007, sí te incentivaban y querían retenerte porque el producto funcionaba", aclaró sobre su experiencia personal en el programa.

De cualquier manera, Gómez no dudó en expresar su apoyo hacia las denuncias de sus excompañeros, con quien todavía mantiene contacto a través de un grupo de WhatsApp: "Claramente, repudio todo tipo de acoso y más cuando del otro lado a lo mejor hay cierto abuso de poder, más que abuso sexual, cuando hay una necesidad laboral y tenés que elegir pertenecer a cierto lugar por un tema económico de sobrevivir, ahí es mucho peor", aclaró. "La gente que sintió eso, yo lo respeto y banco a la gente que sale a repudiar", sentenció.

En este sentido, recomendó que "no metan a todos en la misma bolsa", y diferenció la manera en que cada participante transitó su paso por Gran Hermano: "La exposición a algunos tanto nos gusta y a otros no tanto, y yo soy partidaria que si me expongo a ciertas situaciones voy a abrir una puerta a mi intimidad y a todo lo que tiene que ver conmigo, al conocer las reglas del juego está buenísimo que denuncien, pero con nombre y apellido", pidió a sus colegas.

"La mayoría de los integrantes de la producción después eran mujeres, por eso te digo que está bueno que cuando se hace una denuncia se haga con nombre y apellido", concluyó.