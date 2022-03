Tamara Paganini fue una de las participantes de la primera temporada de Gran Hermano, el reality show que apareció a principios del 2000 en la televisión argentina y que se ganó el cariño del público. Hasta la fecha el programa tuvo 10 ediciones, incluida una versión de famosos, que lanzó a la fama a varios nombres del mundo del espectáculo y para este 2022 se espera una nueva emisión.

Paganini, junto a Gastón Trezeguet, fue una de las concursantes más polémicas que llegó a la final del programa y se consagró como subcampeona. Durante su participación tejió varias estrategias para permanecer dentro de la casa más famosa del país y a más de 20 años aún recibe "hate" (odio) por parte de algunos usuarios que afirman que es "millonaria".

.

Tamara Paganini hoy: ¿Qué fue de su vida?

El reality local estuvo a cargo de Endemol y se estrenó en la pantalla de Telefe el 10 de marzo de 2001, fue la primera versión en Latinoamérica de Big Brother. Las primeras tres temporadas fueron conducidas por Soledad Silveyra y también contó con la participación de Mariano Peluffo, quien se encargaba de recibir a los participantes en su ingreso y salida de la casa.

El primer ganador del reality fue Marcelo Corazza, en segundo lugar quedó Tamara, en tercero Trezeguet y cuarta Daniela Ballester. A dos décadas del estreno del reality que irrumpió fuertemente en la televisión argentina muchos se preguntan qué fue de la vida de la primera subcampeona de Gran Hermano.

Tamara Paganini fue parte de la primera temporada de Gran Hermano.

La primera entrega tuvo todos los condimentos para ser un éxito. Hubo romance, traición, lágrimas y sorpresas, como la visita de Diego Maradona. Tamara formaba parte de uno de los grupos favoritos del público, pero luego de salir de la casa optó por alejarse de las cámaras de televisión. De todas maneras, no perdió el contacto con sus fanáticos.

A través de sus cuentas de Instagram y TikTok comparte su día a día, como así también su trabajo como conductora de radio y contó cuál es su profesión actual. Antes de ingresar a la casa había comenzado su carrera como stripper y fue contratada por Gerardo Sofovich.

.

"En mi TikTok se llenó de gente que no sé de dónde saca que soy mantenida, que tengo mucha plata", comentó en el epígrafe de un reel que subió a Instagram. La ex hermanita contó que trabaja en el sector de fidelización de pacientes de un laboratorio de alta complejidad. Entre las tareas que realiza están la búsqueda de errores, problemas, "malos tratos y demás en pacientes", brindarles información y tomar sus datos.

En esta línea, también contó que hubo momentos difíciles en los primeros meses de la pandemia de coronavirus, pero que que "disfruta" de su profesión. "Por suerte la gente que es atendida en el laboratorio está muy conforme, por lo tanto no recibo muchas puteadas, y como yo soy la que ayuda la paciente a quejarse y a contar qué le pasó, no me maltratan", expresó la ex Gran Hermano.