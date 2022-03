Corría el año 2001 y en Argentina se transmitía la primera y exitosa edición del reality show Gran Hermano, con personajes como Tamara Paganini, Natalia Fava, Eleonora González, Santiago Almeyda y Gastón Trezeguet, muchos de los cuales volvieron a pasar al anonimato luego de algunos años.

Para combatir el aburrimiento y renovar los aires, los “hermanitos” no solo recibían visitas de sus familiares, sino que también la producción les daba “regalos”, como celebrities que ingresaban a pasar una jornada diferente y romper con la rutina.

Una de ellas fue Diego Maradona, quien ingresó a la casa y, obviamente, causó furor entre los participantes del programa y entre los televidentes. Dónde no…

.

Los gritos que se escucharon con el ingreso del astro del fútbol y la exaltación que provocó en los habitantes de la Casa fue contagiosa. Diego Maradona había ingresado con una pelota y a comer un asado, algo completamente impensado para ellos.

Pero fue un episodio en particular que quedó en la memoria de millones de televidentes esa noche. Diego le entregó a los concursantes una bolsita cuyo contenido generó muchas especulaciones durante años.

“¡Alta tiza, Diego!”, gritó una de ellos, como se suele nombrar a la cocaína. Tras 21 años de esa joya televisiva, fueron Gastón Trezeguet y Tamara Paganini, dos de los protagonistas indiscutidos de esa edición, quienes a través de una charla en vivo por Instagram le pusieron fin al misterio.

En la conversación, Trezeguet reveló: “Era la sal para el asado, pero ¿Quién te va creer ahora que entró sal?” pero Paganini enseguida lo contradijo: “¿Vos me estás jodiendo? No entró sal”, y el productor reafirmó: “Era un paquetito blanco que tenía la sal para el asado, porque en la compra no habíamos podido sumarla”, recordó el productor.

Pero la ex “hermanita” continuó con su versión. “Se te mezcló, no sé qué te pasó. Lo que entró Diego no era sal ¿no te acordás? Porque estoy loca o no sé... ¿Por qué me iba a poner tan contenta por un poco de sal si yo estaba desesperada por fumar”, dijo contundente. Y Trezeguet le explicó: “Llevó dos cosas, puchos y sal”, dijo. “De la sal no me acuerdo”, agregó ella entre risas.

Paganini rememoró: “El Diego dejó caer la bolsa, ahí alguien dice ´alta tiza´, que supongo que habrá sido Fernando, pero cuando vemos empezamos todos a saltar porque eran puchos. Estábamos desesperados por fumar, fue la semana que fumamos té”.

Diego Maradona se besó con Gastón Trezeguet en la casa de Gran Hermano.

“Es que tiró las dos cosas, puchos y sal. Ahí viene mi confusión, porque en un momento me preguntan cómo sabía que era sal. Pero yo me acuerdo perfecto que era sal porque la usamos ese asado que estábamos haciendo”, amplió Gastón.

Siguiendo con su versión, Tamara detalló: “En esa bolsa había 40 cigarrillos blancos, que como no eran de la marca que auspiciaba el programa, el Diego no podía entrar con eso”. Y develó: “Entonces, después me entero que lo pararon en el túnel de técnica en donde estaban las cámaras y los espejos, y le dijeron que no podía entrar con eso, pero como él quería traer puchos vaciaron los dos paquetes de cigarrillos en una bolsita. Pero de la sal no recuerdo”, para poner fin a las especulaciones.