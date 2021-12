No era un secreto para nadie que “Spider-Man: No Way Home” (“Spider-Man: Sin camino a casa”), iba a ser un éxito en taquilla. Sin embargo, resulta que también está siendo un gran papel en las redes sociales, donde los usuarios que aún no pudieron deleitarse con esta tercera entrega de Marvel, rezan todas las mañanas por no toparse con un inesperado y destructivo spoiler.

Por su parte, en el caso de Twitter, los creadores de contenido accionaron la máquina de memes y están saliendo como pan caliente, tantos los que contienen adelantos como los que no.

"Es una mezcla de emoción y tristeza porque no sé cómo será el futuro de Spider-Man", declaró Tom Holland, previo al estreno de la película.

En Argentina, la película que tiene como protagonista a Tom Holland se estrenó este jueves 16 de diciembre, aunque miles de personas la disfrutaron un día antes, en lo que se denomina “pre estreno”. Si vamos a los números y según el sitio Cines Argentinos, unas 238.467 personas compraron sus boletos para el estreno, en tanto un interesante grupo de ansiosos, 415.000 individuos, la vieron el 15.

Se espera que estas cifran suban como la espuma de cara al fin de semana y ya se habla de más de 1 millón de espectadores en la primera semana. Aunque es una meta difícil de alcanzar, para el Peter Parker de Marvel no parece un imposible.

La tercera entrega de Spiderman dura 2 horas y 8 minutos, además de contar con dos escenas post créditos.

“Recuerdo cuando me dieron mi contrato y lo firmé cuando tenía como 18 o 19 años y era un acuerdo por tres películas y la tercera parecía que estaba a toda una vida de distancia, y ahora la hemos hecho y estamos por estrenarla. No puedo creer cómo vuela el tiempo cuando te estás divirtiendo y me siento genial”, añadió el artista británico.

Si hay algo que los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) esperan con ansias cada vez que una nueva entrega llega al mundo, son las escenas post créditos, en donde la productora suele proporcionar jugosos adelantos de cara a lo que se viene para esta aclamada “Fase cuatro”. Esta comenzó con “Black Widow”, siguió con el guiño hacia oriente de “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”, “Eternals” y continuó con Spiderman.

“Spider-Man: No Way Home” hizó explotar Twitter de memes