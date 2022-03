El pasado 25 de enero, una familia de Bahía Blanca viajó a Alemania en busca de un futuro mejor, lejos de su país y su familia, pero todo terminó siendo una mentira. Se trata de Gastón, María Ángel y su hijo de 6 años. Los argentinos tenían su nueva vida planificada fuera del país, eso incluía un hogar para vivir, un trabajo para poder mantenerse allá y cubrir sus gastos y la escuela del nene.

A los pocos días todo se convirtió en una pesadilla, ya que descubrieron que las personas con las que hablaron durante un año para planificar la llegada y el empleo, en realidad estaban mintiendo. Lo hacían a través de un grupo de hombres que se hacían pasar por entidades serias: se dedicaban a estafar a extranjeros.

De un día para otro la familia se quedó sin trabajo y en el medio de la nada. Hace 9 años, Gastón Bossia era empleado municipal en su ciudad hasta que decidió dejar su vida en Argentina para apostar por una nueva aventura.

El día que la familia viajaba a Alemania (gentileza Gastón Bossia).

“A mi señora no le daban trabajo por ser diabética y con el mío no alcanzaba para pagar los gastos”, contó el protagonista en diálogo con la señal de noticias TN. Por otra parte, agregó: “Yo viví desde el 2000 hasta el 2012 en Alemania y tuve varios trabajos en heladerías, siempre con buenas experiencias. Jamás hubiera podido imaginarme lo que pasó”.

La estadía de la familia estafada en Alemania

Los meses previo a la mudanza, los padres de un chiquito de 6 años se contactaron con Ricardo Troeger mediante Facebook. Según contó Gastón, era un alemán que hablaba español. “Empezamos a buscar trabajo de esta forma porque realmente es normal que haya muchas ofertas en Alemania. Pero nos topamos con una mafia”.

Los ladrones tenían tres lavanderías industriales en un pueblo llamado Osterode AM Harz. Es en ese lugar donde ofrecen el empleo. "Hasta nos enviaron los contratos de trabajo y mantuvimos videollamadas durante un año".

.

“Reclutan gente solamente latina para traer a trabajar acá a las supuestas fábricas que tienen. Lo que hacen es tomarlas de uno o dos meses a cada persona, echarlos para ellos vivir de los contratos que le paga el estado por cada contrato que hacen de cada operario”, dijo Bossia.

Después de la estafa, consiguieron trabajo, casa y comida en otro lado (gentileza Gastón Bossia)

Después de 19 horas de viaje llegaron a la gran ciudad. Al ingresar a la casa no quedaron muy contentos. No tenían calefacción y allá están en invierno, no tenían cocina y solamente había un colchón inflable. "La ducha no funcionaba con agua caliente. Dormimos uno arriba del otro esa noche para no congelarnos, pero me agarró una hipotermia terrible", afirmó el padre de familia.

Al otro día tuvo que levantarse para cumplir con su trabajo. Según el contrato, Gastón debía trabajar de lunes a viernes de 6.00 a 15.00 h. “Me hicieron ir desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la mañana sábado y domingo; sin firmar un contrato allá, sin seguro social, nada”, agregó.

Lamentablemente, a los dos días de haber empezado, Gastón se contagió de covid y luego su familia. “Con esa excusa nos echaron. Me dieron 200 euros por las dos jornadas que había trabajado y listo. Estábamos desesperados”, fue el testimonio de él.

Sin rumbo y sin nadie que los guíe, Gastón y María Ángel acudieron a las redes sociales para buscar ayuda. Así, encontraron a un italiano que les ofreció trabajar en su heladería y restaurante en el sur de Alemania. El problema era que esta persona quería que ellos trabajaran gratis toda la temporada en agradecimiento.

Después, un grupo de argentinos que residen en el extranjero se contactaron para ayudarlos a buscar una solución. Por medio de contactos, llegaron a hablar con los dueños de una heladería llamada Eiscafé Venezia ubicada en Bühlbaben. Ellos le dieron casa, comida y trabajo. Incluso, dejaron que el hombre descanse durante tres días para recuperarse bien del covid. "Sé que es la puerta que se me abrió para formar el futuro que pensábamos", dijo Gastón.