Belén María Condomí Alcorta fue un boom en el verano del 2011 gracias a su participación como vocalista en Agapornis. El éxito y la fama no dejaba de aumentar, todos los días tenían presentaciones en distintos lugares de país y los fans enloquecían con el remix de cada canción. Pero por encima de todo eso, la joven interpreté decidió dar un paso al lado y continuar con su vida muy alejada de la música.

También conocidos como AGP, son una banda musical argentina, que surgió de un grupo de amigos que vivían en La Plata a principios de 2010. En sus inicios, se dedicaban a cantar en fiestas o eventos de conocidos hasta que vieron la oportunidad de mostrarse a través de redes sociales. Rápidamente, "la pegaron" con los oyentes que encontraban en sus melodías algo completamente original, ya que reversionaron hits de distintos géneros. En ese momento, se transformaron en los creadores y primeros referentes de lo que se conoce como "cumbia pop".

Durante los primeros dos años de Agapornis, los amigos vivieron un cambio de vida rotundo. De repente, pasaron a colmar boliches, a tener miles de reproducciones en YouTube y a tener giras largas que los sacaba de sus casas por varios días. A raíz de la falta de tiempo por el exceso de presentaciones, muchos de ellos dejaron sus estudios universitarios/terciarios, sin embargo, hubo algunos que optaron por la vida "normal" lejos de los reflectores. Este es este caso, Alcorta llegó a la conclusión que su futuro estaba fuera de la banda.

Sin anticipo, desde la cuenta oficial del grupo, se informó la salida de la joven cantante. “Antes que cualquier otra cosa, no quiero dejar de agradecerles con el alma a cada uno de los seguidores de esta página, a los seguidores de @AgapornisAGP en Twitter, y a todos aquellos que no tengan redes sociales que igualmente sé que están ahí, por haberme bancado durante este año y medio INCREÍBLE que me dio haber sido la cantante de Agapornis. Gracias eternas”, escribió la chica.

Debido al momento en que se fue Belén de la banda, cuando más éxito tenían, y a la r ápida incorporación de la nueva vocalista, Melina Lezcano -que muy pronto también se alejará de la banda-, muchas personas salieron a cuestionar los porque del retiro. Al desatarse rumores de pelea, la ex cantante señaló en un video en Facebook que salió del grupo para seguir con su carrera. Además, destacó que no iba a cantar en ninguna otra banda.

Casi a 10 años de que se retiró de la música, la vida de Alcorta continuó su rumbo profesional. Hace un tiempo se recibió de prostodoncista, es decir, que produce prótesis dentales. Además, trabaja en un consultorio odontológico de la ciudad de La Plata. También, en estos años fuera de los medios, se convirtió en madre de un nene. Después de agapornis, opto por el anonimato, de hecho tiene todas sus redes sociales privadas.

