La conductora Elizabeth "La Negra" Vernaci volvió a generar polémica con sus burlas durante la última emisión de “Sobredosis de TV”, donde volvió a realizar una desopilante imitación de Viviana Canosa. En esta ocasión, la invitada al programa era la legisladora porteña Ofelia Fernández, a quien "echó" en vivo.

Precisamente, hace unos días, Viviana Canosa había criticado duramente a la dirigente porteña del Frente de Todos. Incluso, la conductora acusó a Fernández de "justificar a los ladrones y a los asesinos". Toda la polémica surgió por un video de 2019 que se viralizó en la última semana.

“Te estuve escuchando, mamu. Sos tan violenta, chiquita”, comenzó Elizabeth, mientras imitaba la voz y todos gestos de Canosa. Luego agregó contra la legisladora: “Te escucho y me siento ultrajada, abusada por vos y tu violencia. Yo no te puedo respetar, porque me da asco tu pañuelo verde, tu comunismo, Ofelia”.

“¿Sabés qué me da asco? Tus abortos venezolanos”, cuestionó en broma la histórica conductora radial en su programa de C5N. En ese momento, Vernaci culminó su actuación echando a Ofelia del estudio de televisión.

La Negra Vernaci con Ofelia Fernández (Twitter/ @negropolisok).

"Te voy a pedir que te retires"

“Sabés qué, mi amor, yo no te respeto. Y por respeto te voy a pedir que te retires. También te voy a pedir que te depiles, me da violencia esta comunista abortera llena de pelos. Asco me da”, cerró Vernaci, al tiempo que Ofelia intentaba contener su risa.

De esta manera, la conductora se burló nuevamente de su colega con un episodio que generó una fuerte polémica. Canosa echó en vivo a un invitado de su programa por no estar de acuerdo con sus ideas. Se trataba de Jorge Yoma, un ex diputado y senador nacional vinculado al peronismo.

Como se mencionó, Canosa arremetió contra la dirigente porteña por un video de hace varios años, donde Fernández planteaba que las personas de los barrios más humildes roban o matan porque tienen ganas, si no porque quieren comer.

“Ahí la vemos a 'Miss Mondongo'. Le encanta escandalizar y lo hace a propósito, y le sale bastante bien. Es la legisladora porteña, Ofelia Fernández. Esto es impresionante, está justificando a los ladrones y a los asesinos”, la castigó la conductora de Viviana con Vos, entre otras críticas muy duras.

En la misma línea, Viviana señaló: “O sea, dice que los ladrones resuelven su alimentación robando. Bueno, vamos a empezar entonces a salir a la calle todos los días con un tupper con una pata de pollo, mortadela, con un pedazo de pan. Salí con un tupper, así cuando te vienen a afanar, ‘no, tomá, tomá, te doy comida’”.