La Negra Vernaci se despidió de Radio Pop, con palos e indirectas: "Es bastante cruel dejar a alguien sin trabajo..."

Al igual que Lizy Tagliani, Elisabeth "La Negra" Vernaci fue desvinculada de Radio Pop a raíz de un recorte presupuestario de la emisora. En su último programa al aire, la conductora se despidió de sus oyentes, con palos e indirectas incluidas.

"Me voy como se han ido tantos. Volveré como he vuelto tantas veces", comenzó diciendo La Negra Vernaci, quien se sinceró respecto a su situación tras quedarse sin trabajo: "Esto es un trabajo. Obviamente, que en esta época es bastante cruel dejar a alguien sin trabajo en marzo".

Y siguió: "Pero, bueno, ese es un problema del otro, no mío. Gracias a Dios, tengo talento, tengo otro trabajo, tengo donde caerme muerta. Tuve cáncer, se murió mi hermano. Perder un trabajo no es tan tremendo".

La Negra Vernaci se despidió de Radio Pop.

"Pero en este contexto de vida que estamos llevando los argentinos, perder un trabajo es un drama. No es que no se me complique, mi economía estaba armada para todo el año", explicó la locutora y dueña de una de las voces más influyentes de la radio.

José María Listorti, quien a contrario de ella se suma a Radio Pop, estuvo de invitado en el programa. Fiel a su estilo, Vernaci lo chicaneó: "Ahora le voy a hacer medir la silla; yo creo que le va a quedar grande igual". "Gracias por venir a saludarnos, por estar, por ocupar mi lugar", soltó, filosa.

En los últimos segundos de aire, La Negra Vernaci disparó munición pesada contra los directivos de Radio Pop: "Los directivos, los que me rajaron, están escondidos hace dos semanas. No salen ni para darme un ramo de flores".