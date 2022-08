El Travel Sale está llegando a su fin: el evento de descuentos turísticos con promociones y precios exclusivos para viajar por Argentina y el mundo se encuentra en su etapa final y concluirá este domingo 28 de agosto.

La iniciativa, que busca promover e impulsar el sector turístico, incluye a más de 45 compañías de viajes que ofertan sus productos y servicios con promociones especiales para aprovechar y planear las próximas vacaciones.

Los descuentos incluyen viajes por el país y el exterior con descuentos de hasta el 60%, además de opciones de financiación, beneficios y alternativas exclusivas. El programa es impulsado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), con el apoyo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Hasta este 28 de agosto a las 11.59, el público tendrá la oportunidad de adquirir sus pasajes y otros productos con precios exclusivos. Hasta este domingo, fueron más de 620.000 los usuarios que visitaron la página oficial, y 140.000 nuevos registros.

En cuanto a los destinos locales más demandados se encuentran Bariloche, Mendoza y Buenos Aires. Y a nivel internacional Madrid, Miami y Brasil. En tanto que los productos más buscados son aéreos, hoteles y paquetes, y la demanda se concentra especialmente en el fin de semana largo de octubre y las próximas vacaciones de verano, en diciembre, enero y febrero.

A través de un comunicado oficial, la organización del evento destacó que “desde 2015, y con gran repercusión, Travel Sale pone a disposición de los viajeros las mejores oportunidades de turismo con descuentos, promociones, opciones de financiación, beneficios adicionales y productos especiales”.

Bariloche es uno de los destinos locales preferidos del Travel Sale.

Algunas ofertas del Travel Sale

- Descuentos de hasta el 55% en alojamientos de San Carlos de Bariloche, una de las estrellas turísticas de Argentina. Dentro del evento pueden encontrarse diferentes ofertas que parten de los $14.782 pesos por noche.

- Descuentos de hasta el 25% en viajes a Mar del Plata y Tandil, con traslados en micro y alojamientos con desayuno incluido por dos noches a partir de los $16.200 pesos por persona.

- Paquete de viaje hacia La Habana y Varadero por 8 días y 7 noches desde $332.730. Paquete a Costa Rica por la misma duración desde los $362.575, (Atrápalo).

- Río de Janeiro: Paquete de viaje de 9 noches en diciembre por $122.000. Incluye vuelo directo y alojamiento con piscina, solárium, sauna, gimnasio, centro de negocios y desayuno sin cargo. Precio por persona, (Despegar).

- Alquiler de automóviles en destinos internacionales: hasta un 50% off de descuento a través de Avis y Budget en México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana. En tanto Hertz ofrece hasta 15% off para Estados Unidos mientras que con Alamo se podrá conseguir hasta un 10% off tanto en Estados Unidos como en toda Latinoamérica, incluyendo el Caribe, (Almundo).

- Descuento del 20% más un travel voucher por USD 100 por persona en un tour grupal por Europa. El viaje consta de 17 días en los cuales se recorre el viejo continente y se visitan ciudades destacables como Roma, París, Madrid, Barcelona, Venecia, entre otras. El valor del viaje es de USD 3.115 por persona, e incluye los aéreos, alojamientos y desayunos todos los días, traslados, diferentes visitas y excursiones, guía y un seguro de asistencia al viajero, (Tip Travel).