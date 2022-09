El conmovedor gesto de Gerónimo, un nene de tan solo 7 años y oriundo de Jujuy, alcanzó la difusión necesaria para que sea el tema viral del momento. El niño se enteró del robo de un pequeño bulldog francés y ofreció la figurita del Lionel Messi como recompensa. Se sabe que la mascota le pertenece a una empleada del comercio de su padre.



El perrito fue robado en el barrio Ejército del Norte. El nene se enteró de lo sucedido, y en un gesto puro e inocente, no tuvo mejor idea que cambiar figuritas del Mundial de Qatar, que son el furor del momento. Como parte de recompensa, ofreció la del astro argentino, Lionel Messi, y la del jugador serbio, Dušan Vlahović. No es cualquier figurita: es una versión especial denominada "extra sticker", que recibe la denominación "Legend".

La figurita edición limitada de Lionel Messi





Según relató el padre de Gerónimo, dio fe del acto solidario del pequeño. El hombre fue quien le informó a su hijo sobre lo sucedido con su empleada, quien además en dialogo con la prensa, detalló que "Dalma encontró la puerta rota" de su casa y sin su perrito, todo transcurrido "el domingo a las 2 de la mañana".





Ni bien se viralizó el gesto del niño, Dalma Ayos, la empleada del padre de Gerónimo, agradeció el tierno gesto del niño. “Gracias a mi pequeño amiguito Gero de 7 años por su gran gesto de amor. Ayúdenme a seguir compartiendo y/o comentando para que Fran vuelva a casa por favor”, añadió.



Buscan desesperadamente al bulldog "Francisco"

Conocida la noticia viral del emotivo gesto solidario del niño, la búsqueda del pequeño bulldog frances "Francisco" tuvo más repercusión. Sol Ayos, la dueña del perrito desaparecido en San Pedro, ofreció la recompensa de $50.000 a quien encuentre su mascota.





"Me lo robaron de mi domicilio en barrio Ejército del norte el domingo 4 de Septiembre por la noche. Por favor les ruego ayúdenme a compartir y / o comentar ( Gente de cualquier parte de Jujuy. Cualquier dato sirve. Solo quiero a mi perro. Total discreción. Por favor!", publicó en su perfil de Facebook



“Estoy dispuesta a elevar el valor de la recompensa", confirmó la dueña de la mascota en una entrevista televisiva. En esa oportunidad y conmovida por la situación, sostuvo que "Francisco" "Es mi compañero de vida". La joven aclaró que al vivir sola y sin la compañía de sus familiares, el pequeño bulldog "es muy importante" para ella.



Para contribuir con el paradero de "Francisco", describió a su mascota con un "pelaje color amarillo", con una "mancha blanca en el pecho" y "tiene 5 años de edad"