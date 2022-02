Hace tres días un usario de Twitter compartió la foto de un perro que sorprendió a muchos seguidores y se hizo viral por su parecido con el actor Esteban Lamothe. "Se parece a Esteban Lamothe", escribió @thisishartabi.

El acto vió este tuit y no dudó en responder. Con la mejor buena onda, Lamothe dijo "idéntico. Lo quiero conocer", luego añadió "es algo mío si o si".

Luego para aclarar sobre quien se trataba, el protagonista de la novela de El Trece compartió la foto del perro blanco con manchas grises.

La foto del perro parecido a Lamothe

El actor compartió la foto en su cuenta de Twitter.

Ante el insólito parecido, muchos usuarios comenzaron a comentar lo gracioso que les parecía el tuit. "Jajajajajajajajajajaja igualitooooo!", escribió un seguidor. También se sumó Verónica Llinás después de que los usuarios pidieran para que el perro vaya al programa de parecidos Bienvenidos a bordo. "Ya lo amo", escribió Llinás.

El presente de Esteban Lamothe

Durante el 2021 el actor dió que hablar a los medios. En octubre del año pasado, después de cuatro años de relación Lamothe se separó de Katia Szaechtman. En ese momento comenzaron a vincularlo con la cantante Ángela Leiva, pero, no era ella con la que estaba saliendo el actor.

"No voy a dar ningún detalle de nada. Nos separamos con amor y con dolor. De común acuerdo. Intentamos salvar la pareja, pero no pudimos. Y eso es muy triste. No hay mucho para contar", dijo el actor sobre su relación con Szaechtman.

.

En diciembre se lo vinculaba con una humorista después de que Juariu, periodista de espectáculos descubriera al mismo perro en las fotos del actor y la humorista en una salida de fin de semana.

Fue en enero que Lamothe confirmó su romance con la humorista Charo López. En un posteo en sus redes, compartió fotos sobre los festejos de fin de año y en una de esas imagenes se la ve a Charo.

Así se los vió juntos por primera vez a Lamothe y López.

El actor subió una historia donde se ve a la humorista, la etiquetó y puso un corazón al lado de su nombre. Así confirmó su nueva relación formal de pareja.