La nueva serie de Adrián Suar con Esteban Lamothe y Martín Rechimuzzi que genera interés por su trama: de qué trata

Además de los estrenos que anunció Netflix, se esperan nuevas series y películas en otras plataformas, con grandes figuras del espectáculo. En ese panorama de producciones en movimiento, una de las ficciones que ya está en pleno rodaje reúne a Esteban Lamothe y Martín Rechimuzzi, y despierta interés por la temática que propone.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, luego de grabar participaciones especiales en la serie "Tiempo al tiempo" con Luciano Castro, Carla Peterson, Jerónimo Bosia y Pablo Rago, Juan Gil Navarro se suma como uno de los protagonistas de "Sanamente".

La ficción cuenta con producción de Adrián Suar y reúne en escena a Martín Rechimuzzi, Inés Estévez, Esteban Lamothe, Camila Peralta, Gustavo Bassani y Ariadna Asturzzi, en una historia que se apoya en los vínculos personales y en la salud mental como eje central.

El proyecto ya se mueve en etapa de rodaje y se perfila como una de las apuestas fuertes dentro del catálogo de producciones locales. La combinación de actores de trayectoria con perfiles más ligados al humor le da al relato un tono particular, que busca equilibrar drama y momentos de mayor liviandad sin perder el foco temático.

"Sanamente", la nueva serie de Adrián Suar. (Foto: Flow/TNT).

"Sanamente" apuesta a un formato de ocho capítulos autoconclusivos, pensado para profundizar en las historias sin perder ritmo. La serie forma parte de una coproducción entre Flow y TNT, con foco en el público local y proyección regional, y se sumará a su catálogo durante 2026.

En paralelo, Juan Gil Navarro sigue con la agenda cargada y en breve arranca los ensayos de "Misery" junto a Julia Calvo. Con varios frentes laborales abiertos, el actor atraviesa un momento de alta actividad entre televisión y teatro, consolidando su presencia en distintos formatos dentro de la escena artística.



