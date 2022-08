Los precios en Argentina continúan siendo objeto de polémica en las redes sociales, pero este caso es uno que no está directamente relacionado con el aumento del dólar, sino con una discusión que hace tiempo ocupa lugar en el comercio gastronómico: los elevados precios de las alternativas vegetales.

Esta vez fue el influencer "El Gordo Cocina" quien llamó la atención sobre la cuestión con una foto publicada a su popular cuenta de Instagram. "La semana pasada subí esta factura a las stories donde me cobraron 180 pesos extra por la leche vegetal sin descontarme la leche de vaca y para mí es un robo descarado, debieron cobrarme un shot de café más el valor de la leche vegetal, no es cierto?", escribió el influencer.

En la foto, se pueden ver como el café le cobró $260 por un café machiatto, $410 por un latte y $180 por lo que fue descrito como un "adicional leche vegan". "Ni hablar de que $180 por una leche vegetal también es un descaro, 1 litro sale unos 400 pesos y rinde aprox 5 o 6 cafés", agregó el influencer, indignado.

La publicación no tardó en llamar la atención de los internautas, quienes dejaron sus opiniones en los comentarios de la publicación: "Ponele q cobren adicional, pues es más caro y todo lo que quieras, pero no me cobres la leche de vaca entonces. Podrían poner un precio al café con leche de vaca y un precio al café con leche vegetal, pero que no sea $200 pesos de adicional", opinó una usuaria.

"La diferencia de precio se explica lógicamente x los costos. Deberían facturar como productos distintos para evitar confusión", acotó otra cuenta. "No es un adicional, no estás pidiendo que te agreguen algo en la carta, deberían poner la lista común y la lista con leche vegetal, ahí vos elegís donde querés que te afanen. El comerciante no paga el mismo valor que el que compra un envase, y un litro te rinde más que 6 cafés", secundó un tercero.

"Abuso! Ya que los costos de un café sin leche de vaca podés obtenerlo y a eso sumarle el costo de la leche vegetal. Se llama viveza argentina. Es igual con la lechuga, te reemplazan la lechuga por rúcula, pero el precio continúa igual! Viveza, hay que exigir o reclamarle al restaurante ese tipo de cosas para que aprendan a respetar la billetera del consumidor", reclamó una cuarta cuenta.

Acerca de la legalidad del servicio, la ley 24.240 no contiene previsiones expresas sobre la inclusión de un menú sin carne, vegano, en un restaurante, bar o café. Sí, hay normativa sobre alimentos sin gluten (sin TACC) y demás. Cada bar tiene la potestad de fijar sus precios, siempre y cuando los comunique debidamente en el menú y un cartel a la vista en el local para que el cliente esté al tanto y pueda elegir, explicó el blog Derecho en Zapatillas.