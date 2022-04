La startup de software, Surchive, informó la apertura de nuevas bacantes laborales para este 2022. Esta nueva oferta es una gran oportunidad, ya que ofrece sueldos de entre 6.000 y 9.000 dólares mensuales, además, aseguraron que están en la búsqueda de nuevos talentos que ayuden a seguir desarrollando la empresa.

Esta compañía está ubicada en Rosario, Santa Fe, y fue creada por tres primos que vieron que el futuro estaba en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Desde hace 18 años, provee software de entretenimiento y apuestas online a empresas líderes de Europa y América Latina. Actualmente, tiene un total de 43 empleados distribuidos en diferentes partes del mundo.

"Desarrollamos una plataforma de apuestas deportivas que lo utilizaba una de las empresas más grandes de Alemania Bet 3000. Este año hicimos una alianza con la empresa Sportwetten, tenemos exclusividad para usar nuestro sistema en Latinoamérica y operamos en conjunto en Europa, Asia, África y Norteamérica. Abrimos una sociedad en Uruguay, y estamos mirando mercados como Colombia y Perú", comentó Alfredo Parody, CEO de Surhive, en una recientemente en una entrevista a BAE Negocios.

Esta familia también es dueña de la Gaceta, un cms para medios digitales que permite para crear sitios webs en pocos pasos. Alquilan el servidor a muy bajos precios. También son los desarrolladores del sitio de reventa de autos, Rosario Motor, entre otras plataformas.

Surhive tiene empleados en varios países del mundo.

Cómo aplicar a los nuevos puestos laborales:

Hace algunos días, abrió esta nueva convocatoria. La empresa se encuentra en la búsqueda activa de nuevos talentos, sobre todo programadores, que puedan contar con las habilidades técnicas asociadas al puesto y fundamentalmente, cualidades tales como la proactividad y la adhesión a los valores que compartimos en el equipo

El objetivo es duplicar el personal, por eso se espera que cada mes del 2022 ingresen 3 nuevos empleados a la compañía rosarina. Los conocimientos requeridos son manejo de: Backend Developer, Javascript Developer, Elixir Developer y Devops Engineer. El respresentante de Surhive dijo "No buscamos junior, queremos Senior. No queremos gente muy joven que busque cambiar todo el tiempo de empresas. Por eso, queremos sumar gente no relativamente joven, que promedie los 35 años. Es una inversión muy grande tener un empleado y queremos que se queden con nosotros".

Todas las compañías del Grupo están con vacantes abiertas y los interesados pueden postularse desde sus sitios web oficiales.

Beneficios del puesto:

Los sueldos comienzan en 6.000 dólares y llegan a 9.000 dólares. "Cuando leí que un unicornio pagaba $400.000 pensé, nosotros pagamos mucho más que un unicornio", comentó Alfredo Parody, CEO de Surhive.

Además de la buena paga, también dan otros beneficios como: