Hoy en día cualidades como la empatía o la solidaridad no abunda en la sociedad y es por eso cada vez que sucede alguien tiene un gesto de este tipo, se hace viral. En este caso, el dueño de una zapatería decidió regalarle un par de zapatillas a una jubilada que iba a comprárselas, pero al momento de pagar descubrió que su tarjeta de crédito había vencido.

El hecho sucedió en un local en la provincia de Córdoba. Una anciana estaba muy feliz porque iba a comprarse unas zapatillas. La mujer eligió, se probó las que más le gustaron y estaba por pagarlas cuando le notificaron que su tarjeta estaba vencida. La mujer no podía creer lo que le había sucedido, pero la zapatería tuvo un gran gesto con la mujer.

Situación en mi trabajo: una abuelita quiere comprarse unas zapatillas, estaba feliz y cuando quiso ir a pagar tenía la tarjeta vencida. Mi jefe? Se la regaló. Terminamos llorando todas con la abuelita abrazadas. Solo en Montella♥️✨ pic.twitter.com/Cjh0i0CVjl — JuliBiasioni ������♀️�� (@juliBiasioni) October 14, 2022

La encargada de compartir este gran gesto fue Julieta Biasioni, quien es empleada de la zapatería y presenció lo ocurrido.“Situación en mi trabajo: una abuelita quiere comprarse unas zapatillas, estaba feliz y cuando quiso ir a pagar tenía la tarjeta vencida. ¿Mi jefe? Se las regaló. Terminamos llorando todas con la abuelita abrazadas. Solo en Montella”, escribió Julieta Biasioni, en su cuenta de Twitter (@juliBiasioni).

Además, la joven compartió un video, grabado por las cámaras de seguridad del local, donde se ve el momento en el que una de las vendedoras le avisa a la mujer la decisión de su jefe de que podía llevarse sin pagar esas zapatillas que tanto anhelaba.

En tanto, la joven, que trabaja la zapatería, señaló que a la mujer no la conocían. “Vino por primera vez al local con su hija. Estuvo buscando zapatillas y cuando encontró estaba feliz. Bailaba y todo la abuelita, una hermosa”, relató la muchacha en una nota con Vía Córdoba.

No obstante, cuando se disponía a pagarla se llevó una devastadora sorpresa. “Cuando fue a abonar y le dijimos que tenía la tarjeta vencida se le cambió la cara, se le caían las lágrimas”, detalló Julieta sobre el triste momento.

La hija de la jubilada fue a hacer un trámite para solucionar el inconveniente y fue entonces cuando el jefe de Julieta decidió regalarle el calzado a la señora. “Su hija se fue hasta la tarjeta a ver si lo podían solucionar y en ese tiempo ella me dice ‘espero que no piensen que soy una estafadora y que les hago perder tiempo. Cuando se estaban por ir, mi jefe me dijo: ‘andá a decirle que se las regalamos’”, reconoció la trabajadora.

Por último, el gesto de solidaridad del comerciante se hizo viral en las redes sociales y la publicación obtuvo miles de me gusta y centenares de comentarios de internautas que destacaban sobre todo la generosidad del hombre e incentivaban a otras personas a ayudar a quienes lo necesiten.