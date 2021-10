Al tremendo escándalo que protagonizan Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez, ahora se sumó Verónica Ojeda, quien lejos de ser empática con la empresaria la acusó de tener la misma actitud que habría tenido la actriz con el deportista del Paris Saint-Germain, cuando ella estaba en pareja con Diego Armando Maradona.

"Wanda me hizo lo mismo", sentenció la ex pareja del Diez, y mamá de Dieguito Fernando, a pocos días del primer cumpleaños de Maradona el próximo 30 de octubre, sin su presencia física, y a horas del lanzamiento de la serie "Sueño Bendito", que verá su último capítulo, casualmente, el próximo 25 de noviembre, en el primer aniversario de la muerte de ídolo mundial.

El detrás de la famosa historia del calzoncillo de Maradona

“Yo ya estaba de novia con Diego desde el 2005. Con lo cual, si esto paso en el verano del 2006, Diego ese fin de semana se había ido con Alejo Clérici ( por entonces, íntimo amigo de Maradona) a la fiesta de la revista Gente, pero ya estaba conmigo y yo me entero de todo esto por la tele”, expresó Verónica quien, en las últimas horas, le envió un audio al periodista de espectáculos, Daniel Ambrosino, en el que dejó en claro su postura respecto al escándalo.

En esa línea, Ambrosino recordó lo ocurrido durante esa temporada, para contextualizar las palabras de Ojeda, antes de difundir el audio de voz que le envió. “En algún momento recordamos lo que ocurrió en ese verano del 2006. Yo estaba cubriendo esa temporada en Mar del Plata. En febrero se realizó la fiesta de la revista Gente, en la que apareció Wanda, que estaba haciendo temporada. Ahí también estaba Diego Armando Maradona y se ven las imágenes de ella subiéndose a una camioneta para ir a la quinta de Alejo Clérici, por aquel entonces amigo del Diez, para pasar el día”, reseñó.

.

“Cuando Verónica dice que se entera por la tele, es que se enteró por Intrusos, con todas estas imágenes de Wanda subiéndose a la camioneta, saliendo del hotel y yendo a la quinta de Alejo Clérici. Y después, el cuento conocido: ella en el móvil de Intrusos, yo parado adelante de la cámara, ella saliendo, hablando por teléfono y mostrando el calzoncillo de Maradona. Que en realidad, no era el calzoncillo de Diego”, cerró Ambrosino, con el recuerdo de aquella temporada en la Costa Atlántica, en el comienzo del 2006.

Asimismo, la bailarina Celeste Muriega reveló en La Previa de La Academia (por Ciudad Magazine), a quien pertenecía el famoso boxer con el que Wanda salió en cámara. Celeste conoce la historia porque fue, por muchos años, pareja de Clérice. “No todo es lo que parece, porque todos decíamos que era el calzoncillo de Maradona. Eso fue titular, pero hay toda una historia detrás. El tema es que cuando ella apareció con los supuestos calzoncillos de Maradona, en realidad, ahí detrás estaba mi ex novio, Alejo”, contó.

.

“Él fue el que le dio los calzoncillos. Eran de mi ex, no eran de Maradona. Ella decía: ‘Tengo calor, me quiero meter en la pileta’. Entonces pidió, por favor, que le dieran algo y como no había mallas, entonces mi ex le prestó sus calzoncillos, ella se los puso y se tiró a la pileta”, agregó Celeste.

“Supuestamente tenía calor, pero cuando salió, salió posando con cincuenta fotógrafos alrededor. Lo invitó a Diego, para que salga con ella, pero él le dijo que no porque quería seguir viendo fútbol. Ella se puso el calzoncillo de mi ex y salió”, cerró Muriega, quien a su vez consideró que la estrategia de Wanda para volverse famosa fue “divina”.