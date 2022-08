El programa de Jorge Rial recibió un inesperado pico de rating cuando Claudia Villafañe y Verónica Ojeda se cruzaron, en un inesperado, pero brutal intercambio a raíz de la ruptura de pareceres entre los herederos de Diego Armando Maradona. Las madres discutieron herencia, pasados escándalos y más.

La pica comenzó unos minutos adentro de la entrevista que estaba otorgando Ojeda para "Argenzuela". La madre comenzó detallando el encuentro entre los cinco herederos del futbolista para discutir finanzas: "Ahí hablamos muy bien, fue armonioso y dividimos todo. También hablamos sobre la empresa Maradona y cómo la llevaríamos adelante los herederos, ahora que Diego ya no está", explicó la mamá de Dieguito Fernando, quien atendió la reunión en representación de su hijo.

La paz se rompió, sin embargo, cuando Ojeda afirmó haber visto "contratos de ellas (Dalma y Gianinna) en el exterior donde nosotros (Junior, Jana, Dieguito) no sabíamos absolutamente nada, con una empresa de vino que llevaría el nombre de Diego". La exmujer del 10 también afirmó tener "papeles y constancia" para justificar sus acusaciones.

El intercambio se vio interrumpido por la llamada de Claudia Villafañe, quien decidió comunicarse con el programa para desmentir los supuestamente falsos dichos de Ojeda acerca del manejo de la herencia y nombre de Maradona. "No te tengo miedo. Ni a vos ni a tus hijas", arremetió la mamá de Dieguito Fernando, apurando a la campeona de "MasterChef Celebrity" y desatando un picante duelo verbal.

El feroz cruce entre Claudia Villafañe y Verónica Ojeda: ¿Qué se dijeron?

"Que salga 'La Claudia' de detrás de escena, la que conocemos todos y de la que nadie habla, no la buenita que apareció en MasterChef", incitó Ojeda, picante, cuando Claudia se sumó a la línea. La mamá de Dalma y Gianinna intentó explicar las supuestas mentiras que dijo la ex de Maradona, pero fue interrumpida por una chicana de la otra parte: "Vos sos la María Teresa de Calcuta siempre. Nunca hacés nada".

"Cuando los chicos se estuvieron repartiendo las cosas estuvimos juntas y estaba todo bien con todos los abogados. No sé que pasó ahora. Estaba todo bien con todos los abogados, hasta que apareció el otro día Mario Baudry y dijo que yo cobré, con Dalma y Gianinna, 80 mil dólares en Arabia. No sé de dónde salió esa mentira. Se los juro por mis nietos", aseguró Claudia.

Pero Verónica no aceptaba su versión de los hechos, afirmando que las hermanas firmaron ese contrato "un año antes" sin avisar a los demás herederos. Fue en ese momento cuando la madre de Dieguito Fernando trató a Claudia y sus hijas de "hipócritas", alentando a "la Claudia" a llevar las acusaciones y supuestas mentiras a la Justicia: "Ya estoy cansada de la máscara que ponen en la tele y que no sean realmente lo que son. Me cansa", aseveró Ojeda.

La madre de Dieguito Maradona también expresó estar dolida por la actitud de la familia hacia su hijo: "Dieguito llamó a Dalma para mandarle felicidades a su nena y ella ni le contestó. Yo tuve triple transfusión de sangre con lo de Lotocki y al otro día pude salir y hablar tranquilamente con la gente. Como le pudo haber contestado a las amigas, podría haberlo hecho también con su hermanito. Eso, de mi parte, lamentablemente y dolorosamente, se rompió", declaró Ojeda.

Además, dejó en claro que no piensa interponerse en la vida de Dieguito cuando este sea más grande: "Cuando sea grande va a decidir si quiere tener relación con ellas o no. Mi hijo tiene el amor de miles de personas. No quiero más que ellas (Dalma y Gianinna) se refieran a Dieguito como 'el nene'. El nene es Dieguito Fernando Maradona, su hermano de 9 años. ¿Tan difícil se te hace? No me gusta que hablen despectivamente de mi hijo".