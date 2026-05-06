Muerte de Luis Brandoni: apareció una nueva hija y las herederas tomaron esta decisión

Micaela y María Florencia Brandoni, las hijas de Luis Brandoni y Marta Bianchi, reconocieron formalmente a su media hermana Zoila Adriana Brandoni como coheredera legítima del actor.

Es la hija mayor de Brandoni, fruto de una relación extramatrimonial que el actor había tenido a los 17 años.

Luis Brandoni murió el pasado 20 de abril a los 86 años y su fallecimiento no solo abrió una profunda herida en el mundo artístico, sino que además volvió a exponer un capítulo familiar que, pese a que era conocido, se había mantenido casi oculto.

No obstante, resurgió con fuerza en las últimas horas tras viralizarse el testimonio de la hija de Adriana, la actriz Patu Leonardi, que compartió en redes un emotivo texto escrito por su madre titulado "Lo que no fue".

Apenas días después, Micaela y María Florencia Brandoni tomaron una sorpresiva decisión a nivel judicial ya que lejos de iniciar una batalla legal, avanzaron con la inclusión de su media hermana para habilitar su participación plena en la distribución del patrimonio.

Luis Brandoni falleció el pasado 20 de abril a los 86 años.

La decisión quedó plasmada en la documentación judicial presentada para iniciar la sucesión ab-intestato, donde se incorpora explícitamente a Zoila Adriana Brandoni como heredera.

"Las mismas hermanas están diciendo ‘acá hay otra heredera'. Ellas mismas la están habilitando", resaltó el abogado de la familia, Juan Pablo Merlo, al confirmar la decisión durante una entrevista televisiva.

Quién es Zoila Adriana Brandoni, la hija extramatrimonial de Luis Brandoni

Adriana es la primogénita del actor, fruto de una relación fugaz que él mantuvo con una mujer llamada Juana, cuando tenía 17 años.

A lo largo de los años, Brandoni no solo la reconoció legalmente, sino que llegó a hablar de ella con profundo cariño en su libro autobiográfico publicado en 2022.