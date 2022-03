Este lunes en horas de la tarde, cuatro jóvenes abusaron de una chica de 20 años en el interior de un auto, mientras otros dos "hacían de campana" afuera. Todo ocurrió a plena vista de los peatones, a pocos metros de Plaza Serrano en Palermo, y fue de hecho una trabajadora de una panadería quien dio la alerta.

Al llegar los policías hasta el lugar, en pocos minutos los delincuentes se vieron rodeados de las cámaras de los celulares de las decenas de curiosos que grabaron sus rostros y los difundieron a través de las redes sociales. Si bien está claro que esta acción tiene como objetivo que todo el mundo conozca las caras de los atacantes, lo cierto es que tanto en este caso como en muchos otros, esto puede perjudicar gravemente el desarrollo del juicio y, por lo tanto, el acceso a una condena.

La perito en criminalística, Florencia Adorante, dialogó con Crónica y explicó por qué no se deben compartir estas imágenes. "Seguramente hay muchos elementos en esta causa que tienen que ver con que seguramente se harán pruebas de ADN en la víctima que tiene una eficacia del 99,99%. Pero también están los testigos y el mostrar la cara de los acusados lo que hace es inhabilitar a estos testigos del poder de señalarlos en una rueda de reconocimiento", detalló.

Por qué es vital la declaración de los testigos en el caso de la violación de Palermo

Como dos de los detenidos se estima que no tuvieron acceso carnal en la víctima, podría no haber un ADN que los vincule, de ahí la importancia de que quienes presenciaron el hecho los puedan reconocer ante la Justicia.

"Seguramente va a haber en este caso, como en tantos otros, partícipes necesarios, es decir, personas que actuaron como campana o facilitaron la violación. A ellos prácticamente les correspondería una pena similar o incluso la misma que a los violadores, ya que si no hubiesen actuado, no se hubiese podido concretar la violación. Esto tiene que ser sí o sí acreditado por los testigos y al mostrar las fotos de los acusados estamos invalidando su testimonio. Igualmente, esto es muy subjetivo y depende del juez de instrucción si decide sumar la prueba o no", agregó la especialista.

Natalia es la principal testigo de la violación y quien pudo rescatar a la chica antes de la llegada de los policías (Crónica HD).

Teniendo en cuenta esto, a veces son los mismos defensores de los presuntos violadores quienes difunden las fotos de sus clientes como un ardid para luego impugnar las ruedas de reconocimiento. "Hay abogados defensores que filtran a la prensa las fotos de la causa o los peritajes para que después se haga una rueda de reconocimiento y cuando se va avanzando, presentan un escrito diciendo que la prueba estaba viciada porque se había filtrado en los medios de comunicación. Todo lo que se avanzó se puede ayudar".

Cómo se puede ayudar a las víctimas de una violación a obtener justicia

Tras aclarar que la mejor forma de cambiar la realidad de las mujeres no es aprendiendo métodos de defensa, sino enseñando a los hombres a no violar, Florencia aseguró que a través de las redes también se puede colaborar. "Lo mejor es utilizar las redes para pedir justicia por todas las causas, porque suceden todos los días. A veces pasan en el interior del país en donde son mucho más conservadores y se pone en tela de juicio a la víctima por lo que pudiese haber llegado a consumir o cómo se vistió. Lamentablemente, este tipo de gente 'conservadora', también está en la Justicia".

Finalmente, la perito destacó la falta de penas ejemplificadoras. "En Argentina, las penas por abuso sexual son muy bajas comparado con el daño emocional y físico que generan en las víctimas. Es un delito de acción privada, es decir que no existe delito hasta que no se presenta la denuncia. La mayoría de las veces se revictimiza a la mujer una y otra vez teniendo que contar qué sucedió, acudiendo a entrevistas con legistas que hacen preguntas ambiguas para ver si miente o no, las revisiones de los genitales, etc. Es un sistema que falla . eso genera que muchas personas no quieran hacer la denuncia y esto continúa un círculo de impunidad", sentenció.

Por B. L.