Virginia Gallardo, panelista del programa de televisión "Intrusos en el espectáculo" explicó que mantiene una relación con el economista Javier Milei e impactó el mundo de la farándula con sus dichos.

En el diálogo con La Nación, expresó que tomó "un par de clases con Milei" porque le interesaba aprender sobre economía, un tema que siempre le gustó mucho. Además, agregó que cuando formó parte del programa de televisión de América TV "Polémica en el bar", desde 2016 hasta 2020, "quería estar a la altura con los invitados y con los temas de actualidad".

Al preguntarle por las clases, Virginia Gallardo contó que "Milei empezó yendo como invitado a Polémica" y que le propuso que sea su maestro porque "tenía ganas de retomar esa pasión". También aseguró que se encontraban "todas las mañanas" cuando todavía no era candidato, sino "un loco lindo".

"Me parece un hombre que sabe, con el que podés estar de acuerdo, o no. Yo conocí otra versión de Milei fuera de las cámaras y alguna vez lo he defendido porque lo considero una buena persona, y un gran hombre. Como profesor me pareció un gran maestro, muy claro, muy paciente. Fue una gran experiencia", reveló la actriz.

Virginia Gallardo habló sobre su presente laboral

La vedette nació en corrientes y llegó a Buenos Aires en 2007, para participar de un casting para "Bailando por un sueño". Dejó sus estudios de Economía con la idea de volver a su provincia natal y retomarlos, pero en lugar de eso se quedó e hizo su carrera en el teatro y la televisión.

Virginia Gallardo generó polémica en 2009 por su relación amorosa con el empresario y figura mediática Ricardo Fort, hasta que se separaron un año después, en 2010, cuando ella formaba parte de Bailando por un sueño.

En la actualidad, además de participar en Intrusos, fue convocada para "Sex, viví tu experiencia", la obra de teatro creada por el actor y director José María Muscari. Por ahora, su participación es temporal ya que está reemplazando a la actriz y bailarina Noelia Marzol, que está embarazada. "Trato de ser respetuosa, empática y mostrar otros puntos de vista. Obvio que es incómodo, pero intento darle la vuelta. No sé si lo hago bien o mal, pero me siento cómoda. Estoy viviendo un gran presente y lo que puedo destacar de ambos trabajos es el equipo, las ganas, la experiencia, la trayectoria de mis compañeros", dijo la panelista.