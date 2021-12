Yao Cabrera aseguró tener un nuevo motivo para enfrentar a Marcos “Chino” Maidana en la insólita pelea que fue organizada para el 2022: el rumor de que su exnovia, Candela Sánchez, inició un romance con el hijo del excampeón mundial, Rufus Maidana.

El youtuber “más odiado” explotó de furia contra el heredero del púgil santafesino durante una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live tras enterarse de la relación: “Perdón que te corte, pero Rufus no tiene códigos”, disparó el polémico mediático, acusado de abuso sexual a menores, imputado por trata de personas, y otra larga lista de hechos que justifican el rechazo generalizado que recibe diariamente.

Yao Cabrera fue acusado en 2017 por besar niñas, en 2020 estuvo detenido por violar la cuarentena y realizar fiestas clandestinas, y este año se lo imputó por trata de personas.

El periodista le consultó a Cabrera su opinión sobre la presunta unión sentimental entre Sánchez y el heredero de Maidana, a lo que respondió: “Ninguno de los dos me respondió, y Candela no me lo negó, así que algo debe haber”.

“Con Candela dejé de tener relación y ahí fueron todos los youtubers a acercarse a ella. Pero de ahí a que él traspase los límites en la interna diciendo esto, y me parece mal que no lo hayan hablado conmigo”, expresó, indignado.

Cabe recordar que el uruguayo es un experto en controversias y sabe a la perfección cómo y cuándo sacudir el avispero para captar la atención de las cámaras. Tal es así que el rumor parece ser una más de las estrategias de Yao Cabrera para “picantear” a su rival, a poco de que se haya confirmado la pelea que tendrán en Dubai, Emiratos Árabes, el 5 de marzo del año que viene.

“Antes de pelear contra el “Chino” Maidana imaginate las ganas que tenía, imaginate ahora. ¿En serio dijo que iba a ir con la novia a la pelea? La paliza que se va a comer ese día”, agregó.

En esta línea, consideró que se podría tratar de una provocación del “Chino” para que no se arrepintiera y quiera cancelar la pelea en las tierras orientales. “Va a hacer todo lo posible para meter el dedo en la yaga. Si es como vos decís, habrá una nueva pelea antes del Hilton”, manifestó.

Por último, afirmó que no iba a “hablar mal de la gente”, en alusión a Sánchez y Rufus Maidana, “porque sino hago lo mismo que hacen ellos conmigo”. Y cerró: “Si es verdad el rumor, va a haber un quilombito bastante grande. Yo tengo que respetar los códigos y ellos no los tuvieron. Ni él ni ella así que los meto en la misma bolsa”, concluyó.