Hace una semana el youtuber uruguayo Yao Cabrera era noticia por un accidente que sufrió en Villa Carlos Paz, Córdoba. El joven, de 24 años, se había caído del tercer piso de su casa mientras estaba pintando junto a su padre y permaneció internado durante varios días. Después de recibir el alta volvió a estar activo en su cuenta de Instagram y compartió un certificado médico para disipar las dudas sobre el hecho, pero hubo un detalle que llamó la atención.

Desde sus historias de Instagram (@yaocabrera) realizó un descargo dirigido a quienes no creyeron que su accidente fuera real: "Si hubiera fingido mi caída de un tercer piso, mínimo tendría un video del momento cuando caigo y grabado en HD y drones porque es a lo que me dedico, crear contenido de ciencia ficción para las redes sociales".

"Se que les cuesta creerme ya que anteriormente hice cosas actuadas y fingidas, pero desde que empecé con la idea de boxear y promover este deporte, me comprometí a mí mismo a no hacer más nada irreal que pueda dañar a terceros", explicó Cabrera desde su cuenta de Instagram donde tiene más de 9.9 millones de seguidores.

El youtuber uruguayo realizó un descargo en sus historias de Instagram.

Accidente de Yao Cabrera

Hace unos días el youtuber habló con crónica.com.ar y dio detalles precisos sobre el momento de su caída: "De lo último que me acuerdo es que estaba pintando la casa con papá, estábamos haciendo una historias y de ahí todo se me fue a negro, se me apagó la tele literalmente. Lo que recuerdo después es estar acostado en la clínica, fue un golpe directo en la cabeza".

Unos minutos antes de publicar su descargo en las historias, había compartido unas imágenes con una placa y una orden médica para hacerse una radiografía de tórax el día del accidente, pero según explicó Cabrera "sin nombres del doctor y la clínica por pedido del mismo director del hospital".

Yao Cabrera compartió la foto de la orden médica del día de su accidente.

También subió la foto de la radiografía que le habían realizado y allí figura que fue hecha el 1 de febrero. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores y "haters" fue que la orden médica figura a nombre de Yao Cabrera y no de Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, verdadero nombre del creador de contenidos uruguayo.

Placa que fue compartida por Yao Cabrera en sus historias de Instagram.

El influencer tenía prevista una pelea con el ex boxeador Marcos "Chino" Maidana el próximo 5 de marzo en Dubai. Pese a las lesiones que sufrió, aseguró que se presentará luego de que el deportista diera a conocer desde su cuenta de Instagram (@chinomaidana.1) que cambiaría de rival.

Alejandro Cipolla, desde sus redes sociales, aseguró que si Maidana "no pelea, se va a comer el juicio de su vida". Además, desde la cajita de preguntas de Instagram, sostuvo que "va a perder hasta los zapatos de lluvia" por las demandas que va a iniciar.