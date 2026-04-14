A qué hora llueve hoy en Buenos Aires y el mapa de tormentas

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 14 de abril arrancó con una mañana que parecía más de primavera que de otoño, con temperaturas agradables que invitaban a confiarse. Sin embargo, el pronóstico ya anticipa un cambio en las condiciones y pone el foco en las próximas horas: ¿Cuándo vuelve la lluvia a Buenos Aires?

De cara al miércoles y jueves, el mal tiempo sigue en agenda, aunque las últimas actualizaciones del clima introducen algunos cambios en la evolución de la situación. Si bien se mantienen las lluvias en el horizonte, ahora se ajustaron los horarios y la intensidad de las precipitaciones, lo que puede modificar los planes de muchos.

Según el pronóstico: ¿Cuándo y a qué hora llegan las lluvias a Buenos Aires?

Este martes arrancó con un clima muy agradable en el norte de la provincia de Buenos Aires, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que dieron una sensación casi primaveral desde temprano. Sin embargo, con el correr de las horas comenzó a notarse el avance de nubosidad más densa desde el centro del país, especialmente desde Córdoba y el sur de Santa Fe, lo que anticipa un cambio progresivo en las condiciones hacia la tarde.

En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura se mantiene en valores templados, con máximas que rondan los 25 o 26 grados, e incluso pueden ser un poco más altas en el conurbano. A pesar de ese buen arranque, hacia la noche el panorama empieza a modificarse: el cielo se cubrirá por completo y aumenta la inestabilidad, con chances de que aparezcan las primeras lloviznas o lluvias débiles y aisladas.

Según el pronóstico: ¿Cuándo y a qué hora llegan las lluvias a Buenos Aires?

Las últimas actualizaciones del pronóstico muestran ajustes importantes en cuanto a las lluvias previstas. Según los especialistas, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja durante gran parte del día, cerca del 30% en las últimas horas del martes, pero sube de forma marcada durante la madrugada del miércoles, cuando el mal tiempo comienza a instalarse de manera más definida en la región.

A lo largo del miércoles, la chance de lluvias se mantiene elevada, aunque no de manera constante. Se esperan algunos momentos de mejora temporaria, pero dentro de un escenario general inestable. A diferencia de otras zonas del país, en el AMBA la probabilidad de tormentas fuertes es baja, aunque sí se prevén lluvias persistentes. Las temperaturas se ubicarán entre los 20 y 23 grados, y hacia la noche se intensificará el viento del sudeste, con ráfagas que pueden alcanzar los 40 o 50 km/h.

Las precipitaciones continuarán durante el jueves, al menos en la primera mitad del día, con intensidad entre leve y moderada y probabilidades todavía relativamente altas. Con el correr de la tarde y la noche, se espera una mejora gradual, sin grandes cambios en las temperaturas, que se mantienen dentro de valores similares.

En cuanto al fenómeno general, los pronósticos fueron moderando el impacto de la ciclogénesis prevista para esta semana. Si bien en un principio se hablaba de acumulados cercanos a los 100 mm, las estimaciones actuales indican valores más bajos, en torno a los 35 o 40 mm entre miércoles y jueves en el AMBA.

De todos modos, no se descarta que haya zonas con lluvias más intensas de forma puntual, por lo que se recomienda seguir de cerca la evolución del clima a través del SMN.

Mientras tanto, el foco más intenso de este fenómeno se concentra en el norte argentino, donde la ciclogénesis está generando tormentas de mayor magnitud, especialmente en el Litoral. Allí rigen alertas de nivel amarillo y naranja, con lluvias abundantes y condiciones más severas, en contraste con un AMBA que, al menos por ahora, transita un escenario más moderado pero igualmente inestable.