Accidente en la ruta 9: volcó un micro de larga distancia y hay 45 heridos

Un micro de larga distancia que viajaba desde Córdoba hacia Buenos Aires volcó en la madrugada de este lunes sobre la ruta nacional 9, a la altura de la localidad de Gobernador Castro, partido de San Pedro, y dejó al menos 45 pasajeros heridos.

El accidente ocurrió cuando el colectivo de la empresa LEO perdió el control y terminó volcando sobre el cantero central de la ruta. Al volante estaba un hombre de 43 años y, según informaron fuentes policiales, no hubo otros vehículos involucrados.

Uno de los pasajeros debió ser operado por un golpe en el abdomen, según indicó Fabio Giovanettoni, director de Defensa Civil. El resto presentó heridas leves y la mayoría de los afectados ya recibió el alta médica.

La fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI N.º 7 Descentralizada de San Pedro, del Departamento Judicial San Nicolás, está a cargo de la investigación y analiza las circunstancias del vuelco para determinar su causa y si hubo factores que contribuyeron al siniestro.

La mayoría de los heridos se encuentra fuera de peligro





El accidente ocurrió entre las 4 y las 5 de la madrugada en el kilómetro 177,500 de la ruta nacional 9, en dirección Rosario-Buenos Aires, a pocos metros del puente de acceso a la localidad de Gobernador Castro.

En ese momento, el micro trasladaba a 50 pasajeros. En el lugar se montó un operativo sanitario de gran envergadura, con ambulancias provenientes de Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía y San Pedro, que trasladaron a los heridos al Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa".

Según informó el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, alrededor de 45 personas recibieron atención médica en ese hospital y en otros centros de salud de la zona.

La mayoría presentó politraumatismos y fracturas en miembros superiores, sobre todo en hombros y codos, por lo que se realizaron estudios de radiografía y tomografía para evaluar el alcance de las lesiones.

"Entre 20 y 25 personas ya recibieron el alta. Quedan algunas en observación, pero sin riesgo de vida", precisó Giovanettoni en diálogo con los canales de noticias.

Posible maniobra imprudente de un camión habría provocado el vuelco



La principal línea de investigación apuntaría a que un camionero realizó una maniobra riesgosa, lo que habría llevado al conductor del micro a intentar esquivarlo. En ese momento, el vehículo perdió el control y terminó sobre el cantero central de la ruta.

La fiscal María del Valle Viviani dispuso que se le realizara un test de alcoholemia al chofer del colectivo, cuyo resultado dio negativo.

Mientras se espera la evolución de los heridos, el conductor quedó a disposición de la Justicia y el micro fue trasladado al destacamento policial de Río Tala para continuar con la investigación.