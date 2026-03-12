Volcó camión en plena Cordillera de los Andes y la conductora tuvo que ser rescatada en Mendoza

El terror se adueñó de la ruta entre Chile y Mendoza cuando esta mañana la conductora de un camión con acoplado sufrió una descompensación y volcó.

El hecho se registró este jueves en el corredor internacional bioceánico a la altura del paraje denominado "Curva del Tiempo" en la localidad "Punta de Vacas" en el municipio Las Heras.

Testigos indicaron que el camión era conducido por una mujer. Llamaron al 911 y en un breve lapso se armó un operativo para poder auxiliar a la víctima. Fue así que hasta el lugar llegaron personal de Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza y de Bomberos.

La información preliminar indica que la misma tiene 35 años, había salido de madrugada desde Chile y se disponía a llegar a la capital mendocina, pero el incidente se suscitó alrededor de la hora 9.

Desde la coordinación de la traza internacional, el vocero de prensa Osvaldo Valle confirmó que la conductora fue identificada como Cintia Ivana Lucero.

También arribaron al lugar personal médico del SEC, el Servicio de Emergencias Coordinado que revisaron a la mujer una vez que los bomberos lograron sacarla de la cabina del camión donde se encontraba aprisionada entre los hierros.

Una vez que lograron estabilizarla la trasladaron por tierra hasta el Hospital de Uspallata, donde fue ingresada por la guardia. Allí se informó que la conductora se encuentra "fuera de peligro". Tiene domicilio en el departamento San Martín, en el este mendocino. Trabaja para la empresa "Gutrans" y transportaba un cargamento de bananas.

El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal quien a través del personal de Policía Científica realizaron las pericias correspondientes en el vehículo pesado como el análisis de alcoholemia a la mujer. El resultado del test dio negativo con el 0% de alcohol en sangre.