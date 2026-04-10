Alerta amarilla por tormentas en seis provincias: ¿Qué dice el pronóstico para Buenos Aires?

Después de varios días con temperaturas en descenso y condiciones variables, el clima comienza a mostrar nuevos cambios en distintas regiones del país.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia que pone el foco en varias provincias y abre interrogantes sobre cómo evolucionarán las condiciones en las próximas horas.

Condiciones inestables y alta humedad marcan el inicio de un cambio en el panorama climático.

Alerta amarilla por tormentas en seis provincias: ¿Qué se espera en Buenos Aires?

El SMN emitió una advertencia de nivel amarillo por tormentas que afectará a varias provincias del país durante el sábado 11 de abril.

Este tipo de alerta implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, como lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Las zonas alcanzadas incluyen el este de Formosa; el sur de Chaco: el norte y este de Corrientes; gran parte de Misiones, especialmente desde el centro hacia el sur; Córdoba, pero excepto el norte; y el este de San Luis.

Las zonas marcadas concentran la mayor probabilidad de tormentas intensas durante la jornada.

De acuerdo con el organismo, estas condiciones pueden incluir precipitaciones de variada intensidad en cortos períodos, acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas que podrían superar valores habituales para la época.

En cuanto a las temperaturas, se esperan valores elevados para esta altura del año. En las zonas bajo alerta, los registros oscilarán entre los 24 y 29 grados, acompañados por un alto nivel de humedad que incrementará la sensación térmica.

Este escenario responde a la presencia de aire cálido e inestable, típico de períodos de transición estacional, que favorece la formación de tormentas aisladas pero intensas en determinadas áreas.

Cielos cubiertos y nubosidad persistente anticipan una jornada marcada por la inestabilidad.

En paralelo, no se descarta la presencia de nubosidad densa en otras regiones del centro y el Litoral, como Santa Fe y Buenos Aires. Sin embargo, en estos casos no se prevén lluvias significativas, aunque el cielo podría permanecer mayormente cubierto.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en las regiones donde rige la advertencia.