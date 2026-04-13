Alerta AUH: ANSES confirmó el calendario de pagos para abril y los 3 motivos por los que se puede perder el beneficio

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) reveló recientemente que algunas personas que tienen la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones pueden perder el beneficio al cobro por tres motivos importantes.









Conocer de qué se trata resulta clave, sobre todo para quienes cuentan con este ingreso como el principal, ya que permite distinguir si se trata de un simple retraso en la fecha de cobro o de una posible suspensión del beneficio y saber cómo actuar en cada caso.

¿Cuáles son los motivos por los que se puede perder el cobro de AUH de ANSES?

Uno de los aspectos clave a tener en cuenta es que la Asignación Universal por Hijo no es un beneficio permanente sin condiciones. La ANSES exige cumplir con una serie de requisitos y mantener la información actualizada para poder seguir cobrando mes a mes, por lo que cualquier cambio en la situación del titular o del grupo familiar puede impactar directamente en el pago.

Entre los principales motivos por los que se puede perder el beneficio se encuentra el cambio en la situación laboral. Quienes pasan a tener un empleo formal registrado, se inscriben como monotributistas (excepto monotributo social) o superan el tope de ingresos equivalente a dos salarios mínimos por grupo familiar, dejan de cumplir con las condiciones necesarias para acceder a la AUH.

También pueden surgir inconvenientes vinculados a la situación personal o familiar. Por ejemplo, si no se acredita la residencia legal mínima en el país en el caso de personas extranjeras, si los hijos superan los 18 años sin contar con certificado de discapacidad o si figuran declarados dentro de otro grupo familiar, el beneficio puede ser suspendido o dado de baja.

Por último, uno de los puntos más importantes es la presentación de la Libreta AUH. Este documento acredita controles de salud, vacunación y asistencia escolar, y debe actualizarse todos los años. En caso de no presentarla dentro del plazo establecido.

Fechas de pago de la AUH de ANSES

El cronograma de pagos se organizó según la terminación del DNI y el tipo de prestación, por lo que la AUH y las asignaciones familiares quedaron de la siguiente manera:





DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

¿Cuáles son los montos para la AUH en abril?

En cuanto al valor de la prestación, el monto total por cada hijo asciende a $136.666. De todos modos, es importante tener en cuenta que la ANSES retiene de manera mensual un 20% hasta que se presente la Libreta AUH.

Por este motivo, el dinero que efectivamente se cobra mes a mes es de $109.332,80. Para consultar las fechas y lugares de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la web oficial o a la app Mi ANSES. Desde allí es posible revisar el calendario de pagos, ver el detalle de cada liquidación y conocer el estado del beneficio, accediendo con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.



